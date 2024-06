Maciej Orłoś dostał nową posadę! Poprowadzi nowy program w TVP

Maciej Orłoś przez lata pozostawał jedną z najpopularniejszych twarzy TVP. Współpracował ze stacją od 1991 aż do 2016 roku, kiedy to (kilka miesięcy po objęciu władzy przez PiS) zrezygnował z posady. 4 stycznia 2024 wrócił do prowadzenia „Teleexpressu” w wielkim stylu. Co więcej, właśnie ujawniono, że niebawem sprawdzi się także w całkiem innej roli.

Nowy program Macieja Orłosia w TVP

Na początku tego roku Maciej Orłoś wrócił do prowadzenia „Teleexpressu”. – Nie było żadnej negocjacji przy tym pierwszym spotkaniu. Usłyszałem: „Potrzebujemy cię. Twój powrót będzie symboliczny”. I tak jak wcześniej, nie byłem pewien, jak to będzie z tym powrotem (...), ale kiedy zrozumiałem, że mogę być częścią historycznej chwili i że mogę się przyczynić do odnawiania mediów publicznych, co dla mnie jest bardzo istotne i ważne, no to nie miałem wyjścia i ani przez chwilę się nie zastanawiałem – opisywał Orłoś w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Teraz okazało się, że fani dziennikarza mają powody do zadowolenia, ponieważ będą mogli go oglądać nie tylko w „Teleexpressie”. Otóż już niebawem na antenie TVP pojawi się nowy program, w którym będzie gospodarzem. Formuła, choć opisywana jako talk-show, ma bardziej przypominać benefis. Wszystko dlatego, że do produkcji będą zapraszane osoby, które swoją działalnością wpłynęły na różne dziedziny polskiego życia społecznego.

– Jest czymś, moim zdaniem, naturalnym, że osoby mające duże dokonania w różnych dziedzinach życia społecznego powinny być doceniane, a wpisuje się to idealnie w misję Telewizji Polskiej. Takich osób jest wiele. Chcemy je uhonorować i stąd pomysł na nowy program — powiedział Maciej Orłoś w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

„Press” podał, że w talk-show Orłosia będą pojawiać się archiwalne materiały, a nagrania programu rozpoczną się pod koniec sierpnia. Owy format ma pojawiać się na antenie TVP co tydzień. Co więcej, wiadomo, że emisja pierwszych odcinków planowana jest na jesień, jednak nie ujawniono jeszcze, o której godzinie i na jakim kanale będzie emisja.

– Osią każdego odcinka będzie spotkanie z bohaterem w wybranym miejscu w Warszawie, to nie będzie studio telewizyjne, a odpowiednia przestrzeń zewnętrzna bogata w oprawę scenograficzną oraz muzyczną. Oprócz rozmowy pojawią się archiwalne materiały, wystąpienia gości. Bohaterami będą m.in. osoby zasłużone dla kultury. Dla widzów będą to postacie znane z wielu dekad ich osiągnięć — dodał Maciej Orłoś w „Wirtualnych mediach”.

