Były idol nastolatek ma już 62 lata. Zapozował bez koszulki

John Stamos świętował wczoraj 62. urodziny. Gwiazdor serialu „Pełna chata” opublikował z tej okazji gorące zdjęcie spod prysznica, a jego wpis pełen wdzięczności podbił serca fanów i przyjaciół z branży.

Gorąca fotka i mocne słowa

Stamos pokazał się fanom prawie bez osłony. Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych widać aktora pod prysznicem, w samych czarnych bokserkach. Fani natychmiast zwrócili uwagę, że mimo swoich lata John wciąż imponuje klatą i perfekcyjnie wyrzeźbionym sześciopakiem na brzuchu.

Do zdjęcia aktor dołączył refleksyjny wpis: „Przyjęcie urodzinowe na dachu w Nowym Jorku na dobry początek dnia i miłość rodziny i przyjaciół, którzy mnie wspierają. W wieku 62 lat nauczyłem się, że najlepszych rzeczy w życiu nie da się zmyć… śmiechu, miłości i wdzięczności. Dziękuję za każde życzenie i za każdy rok”.

Były idol nastolatek wciąż w formie

Pod urodzinową publikacją szybko pojawiły się komentarze znajomych i fanów. Candace Cameron Bure, koleżanka z planu „Pełnej chaty”, napisała: „Wszystkiego najlepszego, wujku J”.. Rita Wilson zachwyciła się urodzinowym przyjęciem na dachu, a Debbie Gibson dołączyła do grona składających życzenia. Stamos świętował urodziny w Nowym Jorku – najpierw na premierze monodramu Jeffa Rossa „Take a Banana for the Ride”, gdzie pojawił się z żoną Caitlin, a dzień później na własnym urodzinowym party na dachu hotelu Bowery.

Kilka dni przed urodzinami aktor rozbawił internautów, publikując archiwalne zdjęcie bez koszulki, zestawione z kolażem inspirowanym Taylor Swift. „Życie byłego idola nastolatek” – napisał, dodając żartobliwie, że ma „świetną reputację”. Fani szybko skomentowali: „John nigdy nie przestał być idolem”.

