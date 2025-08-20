Kamila z „Rolnik szuka żony” o nowej pracy. „Znalazłam swoje miejsce”

Asia i Kamil poznali się na planie 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”, a historia ich miłości od pierwszego wejrzenia poruszyła serca miliony widzów. Dziś pokazują, że telewizyjna przygoda może być początkiem prawdziwego, szczęśliwego życia.

Asia i Kamil – historyczne zaręczyny przed kamerami „Rolnika”

Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz przeszli do historii tego programu. Rolnik oświadczył się swojej wybrance w finałowym odcinku, klękając z pierścionkiem na oczach milionów widzów. Usłyszał „tak”, a w chwilę później ukochana wprowadziła się do niego. 9 września 2023 r. odbył się ich ślub. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami małej Tosi, mieszkają w woj. lubelskim, planują budowę wymarzonego domu.

Joanna z „Rolnik szuka żony” znalazła pracę

Swoje kolejne marzenia spełnia także Joanna, która już we wrześniu świętować będzie drugą rocznicę ślubu z Kamilem. Mężczyzna rozwija gospodarstwo i prowadzi kanał na YouTube, a Asia – po wielu miesiącach bezowocnych poszukiwań – znalazła wreszcie pracę. Na dodatek taką, która daje jej ogrom satysfakcji.

„Mnie przy Kamilu niczego nie brakuje, ale nie lubię siedzieć w czterech ścianach. Za to cenię kontakt z ludźmi. Przez rok trudno było coś znaleźć, bo mieszkamy przy Bugu, w rejonie przy granicy. Na szczęście udało się, zostałam przedstawicielem handlowym i czuję, że znalazłam swoje miejsce. Mam w pracy świetną ekipę, która wierzy we mnie bardziej niż ja sama” – zdradziła Asia w rozmowie z TVP.pl.

Asia z „Rolnika”: W końcu robię to, co naprawdę lubię

Nowa rola zawodowa przyszła niespodziewanie, bo Asia nie miała doświadczenia w tej branży. Jak sama przyznała, jedynym atutem było to, że wychowywała się na wsi. Mimo wątpliwości udało się. Dziś z dumą podkreśla, że praca daje jej radość i motywację.

„Zmiany! Nowa praca. Nowe wyzwania. Nowe możliwości. Rozpoczęłam nowy rozdział jako przedstawiciel handlowy – czas na rozwój, naukę i wychodzenie z własnej strefy komfortu. Wyszłam do ludzi! Cieszę się na każde spotkanie, rozmowę i okazję, by budować wartościowe relacje. W końcu robię to, co naprawdę lubię” – napisała Asia na swoim profilu na Instagramie.

