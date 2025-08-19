Brytyjski thriller już nie tylko na Netflix! Od dziś obejrzycie serial w nowym miejscu

Główne role w serialu „Upadek” grają Gillian Anderson, znana z kultowego „Z Archiwum X” i hitu Netfliksa „Sex Education” oraz Jamie Dornan, czyli filmowy Christian Grey, ale też Tata z głośnego dramatu „Belfast”. Brytyjska produkcja uważana jest za jedną z najlepszych historii kryminalnych ostatnich lat i często pojawia się w zestawieniach najpopularniejszych – zarówno w serwisach streamingowych, jak i prestiżowych portali.

Brytyjski kryminał też poza Netfliksem! Już nie musicie się martwić, że nie zdążycie nadrobić

„Upadek” to realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.

W związku z przetasowaniami w bibliotekach serwisów streamingowych”,Upadek„, który do tej pory mogliśmy oglądać na Neflix, niebawem zniknie z tego serwisu. Jednak, jak się okazuje, będziemy mogli go wciąż obejrzeć w internecie. Jak podała platforma TVP VOD, od dziś, wtorku 19 sierpnia, wszystkie trzy sezony (17 odcinków)”The Fall„ będą też dostępne w ramach subskrypcji tego serwisu. Dzięki temu widzowie w Polsce zyskują kolejną okazję, by poznać jedną z najbardziej intrygujących i mrocznych opowieści kryminalnych ostatnich lat. Jeśli więc do tej pory odkładaliście seans na później, teraz jest najlepszy moment, by nadrobić „Upadek” i przekonać się, dlaczego serial zdobył tak wielkie uznanie zarówno wśród krytyków, jak i widzów.

