Nowy thriller Netfliksa podbija światowe listy. Zagrozi liderowi?

Przez ostatnie dziewięć tygodni film „K-popowe łowczynie demonów” dominował na liście 10 najchętniej oglądanych filmów Netfliksa. Do tej pory zgromadził 210,5 mln wyświetleń, stając się drugą najpopularniejszą produkcją platformy w historii, zaraz za „Czerwoną notą” z 2021 roku, która ma 230,9 mln wyświetleń. Animacja jest także drugim oryginalnym filmem Netfliksa, który przekroczył prób 210 mln wyświetleń. Jeżeli jej popularność wciąż będzie rosła, niewykluczone, że zdetronizuje naszpikowaną gwiazdami komedię akcji.

Nowy thriller Netfliksa prześcignie hit kilku ostatnich tygodni?

Kilka filmów jednak zdołało wyprzedzić wcześniej „K-popowe łowczynie demonów” na cotygodniowych listach 10 najlepszych filmów. Wśród nich znalazł się thriller psychologiczny Tylera Perry'ego „Ostatnia kropla”, film „The Old Guard 2” – sequel hitu z Charlize Threron, „Happy Gilmore 2” z Adamem Sandlerem czy romantyczny dramat „Miłość w Oksfordzie”.

W ubiegłym tygodniu w dziesiątce najpopularniejszych na Netflix filmów zadebiutował jednak nowy thriller z udziałem gwiazdy MCU Vanessy Kirby i rozpoczął rywalizację z animacją o pierwsze miejsce. Film „Zawsze przychodzi noc” oparty jest na bestsellerowej powieści Willy’ego Vlautina i opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić. Zaledwie kilka dni po premierze 15 sierpnia, thriller zajmuje drugie miejsce w rankingu TOP 10, z 11,3 mln wyświetleń i 20,8 mln godzin oglądania.

Czytaj też:

Netflix z nowym miniserialem-thrillerem! Sprawdź wszystkie premiery dniaCzytaj też:

6 dobrych thrillerów na wieczór. Są na Netflix