„Ej, Stara!”. Dorota Szelągowska w nowej roli. Od października

Polacy pokochali ją za telewizyjne metamorfozy wnętrz, ale teraz Dorota Szelągowska idzie o krok dalej. Jesienią zadebiutuje na antenie TVN Style z zupełnie nowym formatem. „Ej, Stara!” to seria, która ma głośno mówić o tym, o czym większość woli milczeć. O tym, że wszyscy się starzejemy.

„Ej, Stara!” – szczere rozmowy nie tylko o starości

Temat starzenia się wciąż budzi zakłopotanie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą menopauza czy zmiany zachodzące w ciele kobiety po czterdziestce. Dorota Szelągowska chce to zmienić.

„Chcemy się po ludzku starzeć. Nie dojrzewać i nie transformować – starzeć. To jest program o nazywaniu rzeczy po imieniu. O tym, że wiek to nie tylko liczba i suma doświadczeń, ale też uciążliwości wynikające z procesów w naszym organizmie. Czujesz się na 20 lat? Świetnie. Ale niespecjalnie przetłumaczysz to swoim stawom, hormonom i wzrokowi. I powiem wam więcej – to jest ok. Tyle że nikt nas w ogóle na to nie przygotował” – mówi prowadząca i pomysłodawczyni programu.

Wkrótce premiera w TVN Style

Każdy odcinek skupi się na innym aspekcie życia kobiet – od hormonów i psychiki, przez dietę i aktywność fizyczną, po urodę i pracę. Szelągowska zaprosi do rozmów ekspertki, ale też znane kobiety ze świata kultury i sztuki, które otwarcie podzielą się własnymi doświadczeniami. Kamery zajrzą do gabinetów lekarskich, kuchni czy siłowni, pokazując codzienność kobiet 40+. To ma być program nie tylko edukacyjny, ale też wspierający – dający widzkom poczucie, że nie są same.

„Ej, Stara!” to 8-odcinkowa seria, która wystartuje w październiku na antenie TVN Style. Nowy format będzie można oglądać w poniedziałkowe wieczory.

Dorota Szelągowska — ikona telewizji

Dorota Szelągowska, prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz, pochodzi z artystycznej rodziny – jest córką znanej pisarki Katarzyny Grocholi. Karierę medialną rozpoczęła w 1998 roku, prowadząc program młodzieżowy „Rower Błażeja” w TVP, potem była też prowadzącą „Pytanie na śniadanie” i „Polskie lato”. Najbardziej znana jest z programów o urządzaniu wnętrz, takich jak „Dorota was urządzi”, „Polowanie na kuchnie” czy „Totalne remonty Szelągowskiej”.

Dorota to także autorka felietonów i książek, w tym wspólnej z matką Katarzyną Grocholą książki „Makatka”, która zdobyła nagrodę „Róże Gali”. Prywatnie jest mamą syna Antka i była żoną kompozytora Adama Sztaby.

