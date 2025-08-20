Gwiazda muzyki „prawie umarła”. Znaleziono ją „w kałuży krwi”

To cud, że żyje. Tamar Braxton, amerykańska piosenkarka i gwiazda reality show, siostra słynnej Toni Braxton ujawniła, że w minioną niedzielę omal nie straciła życia. Wstrząsające szczegóły przekazała fanom w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Tamar Braxton: Prawie umarłam

48-letnia artystka znana z hitu „Let Me Know” zdradziła w InstaStory, że w niedzielę została znaleziona przez przyjaciółkę w dramatycznym stanie. „Z trudem to pisałam, ale wszyscy ciągle do mnie dzwonią i szczerze mówiąc, nie mogę już nawet rozmawiać, jestem taka słaba. W niedzielę omal nie umarłam. Znaleziono mnie w kałuży krwi, z urazem twarzy” – wyznała.

Dodała, że obrażenia są poważne: „Z każdym dniem jest coraz gorzej. Złamałam nos, straciłam kilka zębów, prawie nie mogę się ruszać. Sposób, w jaki teraz patrzę na życie, jest zupełnie inny. Wraz z powrotem do zdrowia zaczyna się moja mentalna podróż… módlcie się za mnie naprawdę. Nawet nie wiem, co się ze mną stało” – zakończyła, bez podania szczegółów wypadku.

Gwiazda cytuje Biblię i zapowiada walkę o ciało

Gwiazda, która nie może jeszcze normalnie mówić, podkreśliła, że powrót do zdrowia będzie dla niej ogromnym wyzwaniem. Kilka godzin wcześniej, zanim ujawniła szczegóły zdarzenia, zamieściła w sieci jedynie krótkie zdanie: „Dziękuję Ci Boże, że mnie dziś obudziłeś”. Na Instagramie podzieliła się też fragmentem z Księgi Przysłów 31, opisującym silne kobiety, najwyraźniej dając do zrozumienia, że właśnie w wierze szuka teraz oparcia.

Jeszcze w marcu Tamar zapowiadała trasę koncertową, publikując nagranie z utworem „Stay and Fight” i obiecując nową muzykę. Wtedy zdradziła też, że skupia się na zdrowiu i kondycji, by sprostać wymaganiom występów na żywo. „Urodziny się skończyły, więc koniec z drinkami… Koniec z węglowodanami… ciało i GŁOS!!!” – pisała wiosną. Niedawno pojawiła się również w reality show „The Braxtons”, w którym wraz z siostrami i matką uczciła pamięć zmarłej w 2022 roku siostry Traci.

