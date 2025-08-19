TVP staje murem za Joanną Dunikowską-Paź. „Podjęte zostały kroki prawne”

Chodzi o pytanie, które padło na konferencji prasowej ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA?” – zwróciła się jedna z dziennikarek do wicepremiera. Dopiero po chwili doprecyzowała, że chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego. W sieci szybko rozprzestrzeniać zaczęła się informacja, że osobą, która zadała pytanie była dziennikarka TVP Joanna Dunikowska-Paź.

W związku z tą sytuacją Krzysztof Stanowski napisał o „pierogarni z Woronicza, która nie przestaje zaskakiwać”, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Republice stwierdził, że świadczy to o „upadku dziennikarstwa w neoTVP”. Działacz PiS Marek Kuna pisał z kolei o „3 miliardach złotych dla stacji w likwidacji, gdzie jej funkcjonariuszka nie umie powiedzieć Prezydent Karol Nawrocki”.

Dziennikarka TVP zaatkowana w sieci. Nie było jej nawet na konferencji

Głos w sprawie zabrała niedługo później sama Dunikowska-Paź, która zapewniła, że nie uczestniczyła w owej konferencji i, co więcej, nie było to pytanie zadane przez dziennikarzy TVP. Poinformowała, że w reakcji na kłamstwa, zamieszczane w sieci, zalała ją fala hejtu. W jej obronie stanął również dyrektor dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut. „Tak wygląda ściek. Medialny ściek. Tym razem jego ofiarą padła Asia Dunikowska. Świetna dziennikarka, cudowny człowiek. Czym zawiniła? Niczym. To nie ona zadała pytanie, nie było jej na konferencji. Ale w tym szambie fakty nie mają znaczenia” – napisał.

Telewizja Polska staje murem za Joanną Dunikowską-Paź. Jest oświadczenie

Teraz oficjalne oświadczenie w sprawie wydała Telewizja Polska. W przesłanym do mediów komunikacie podkreśliła, że „stanowczo sprzeciwia się fali bezpodstawnego hejtu”, która skierowana została wobec Joanny Dunikowskiej-Paź.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że w przestrzeni publicznej – także wśród osób zajmujących wysokie stanowiska i pełniących ważne funkcje opiniotwórcze – znajdują się głosy, które bez jakiejkolwiek weryfikacji powielają kłamstwa, manipulacje i mowę nienawiści” – czytamy.

TVP stwierdza dalej, że takie działania są rażąco niesprawiedliwe wobec dziennikarki, ale też szkodliwe dla jakości debaty publicznej i bezpieczeństwa społecznego. „Nie ma naszej zgody na to, by bezpodstawne insynuacje i emocjonalne ataki zastępowały rzetelny osąd i elementarną odpowiedzialność, dlatego podjęte zostały niezbędne kroki prawne celem wyegzekwowania przeprosin i innych działań ze strony osób, które dopuściły się naruszeń. Zostanie również złożone zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw, gdyż w naszym przekonaniu sprawą powinny zająć się organy ścigania” – zapowiedziała.

„Telewizja Polska stoi murem za Joanną Dunikowską-Paź – profesjonalistką, która swoją pracą i postawą zasłużyła na szacunek i uznanie. Oczekujemy, że wszyscy, szczególnie osoby publiczne, będą potrafili odróżnić konstruktywną krytykę od czystej nienawiści, a zamiast podsycać atmosferę linczu, zaczną brać odpowiedzialność za swoje słowa i działania” – kończy oświadczenie TVP.

