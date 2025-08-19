Agnieszka Kaczorowska jak seryjny morderca? To padło na antenie Telewizji Republika

W segmencie „Wtoreczek ploteczek”, który prowadzi Natalia Rzeźniczak w programie „Wstajemy!” na antenie Telewizji Republika, poruszony został dziś temat Agnieszki Kaczorowskiej, tancerki i aktorki, znanej z „Klanu” i „Tańca z Gwiazdami”. Dziennikarka wspólnie z Anną Popek oraz Rafałem Patyrą rozprawiali o związkach 33-latki, w tym jej niedawnym rozstaniu z mężem Maciejem Pelom i nowej relacji z Marcinem Rogacewiczem, aktorem, który będzie jej towarzyszył także jako partner w nadchodzącej edycji „TzG” na Polsacie.

Agnieszka Kaczorowska jak seryjny morderca? Rafał Patyra tak podsumował aktorkę

Plotki o romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od dłuższego czasu krążą w sieci i choć żadne z dwójki zainteresowanych nie potwierdziło relacji, to pojawiające się ciągle w przestrzeni medialnej ich wspólne fotografie, wskazują na to, że mają się ku sobie. Natalia Rzeźniczak we "Wtoreczku ploteczek" stwierdziła nawet, że mowa już o "rozwijającej się miłości" i zastanawiała się, kiedy mogło między nimi zrodzić się to uczucie. Poprosiła nawet o pomoc "internetowych detektywów".

Nagle na ten temat postanowił wypowiedzieć się Rafał Patyra. Dziennikarz, który sam nie był wierny swojej żonie i doczekał się nawet nieślubnej córki, porównał Kaczorowską do... seryjnego mordercy.

– Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - stwierdził.

Rafał Patyra o zdradzie małżeńskiej

Od lat Rafał Patyra pozostaje w związku małżeńskim, którego owocem jest czwórka dzieci. Dziennikarz nie był jednak wierny swojej żonie. – W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością – mówił niegdyś w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

Były gwiazdor TVP z kochanką doczekał się nawet nieślubnej córki. – Ma 13 lat, jest pod wpływem mamy i babci, a to nie są osoby mi przychylne. (...) Półtora roku temu powiedziała mi, że nie chce się ze mną spotykać. Mogę tylko od czasu do czasu zadzwonić, na przykład z okazji urodzin albo imienin. Dla niej te rozmowy nie są przyjemnością, we mnie natomiast pozostawiają niedosyt – tłumaczył.

Z kolei w lutym tego roku w programie „PRZEmiana” przyznał, że ta zdrada, nie była jedynym przypadkiem w jego życiu. — Łatwo się złapać w tę pułapkę, bo naprawdę jest to duża pokusa. Piękny świat, choć mocno nieprawdziwy i ten romans, który został spuentowany dzieckiem niesakramentalnym, wcale nie był pierwszy. Ja miałem kilka tych romansów, ale ten romans akurat był inny od wcześniejszych, dlatego że mnie się wydawało, że spotkałem miłość swojego życia, która została mi gdzieś tam z góry zesłana. We wszystkim wydawało mi się, że się zgadzamy, że pasujemy do siebie idealnie. Druga strona też o tym umiejętnie zapewniała. No i poszło — wyznał Rafał Patyra.

Prezenter stwierdził, że to modlitwa i zaufanie Bogu pomogły mu odnaleźć właściwą drogę oraz zrozumieć, jak ważne jest odbudowanie związku małżeńskiego. Na antenie TV Republika dodał też, że według niego każde małżeństwo – nawet to dotknięte zdradą – może zostać uratowane.

– Dlatego, że postrzegamy małżeństwo jako związek trzech osób. Bo i Jezus tam jest, a nie tylko mąż i żona. Oczywiście są sytuacje patologiczne, kiedy, nie wiem, dochodzi do jakichś przemocowych ewidentnie sytuacji i wtedy trwanie w czymś takim niesie zagrożenie utraty zdrowia czy nawet życia, ale jest instytucja separacji, w którą można uciec — podsumował Rafał Patyra.

Czytaj też:

TVP staje murem za Joanną Dunikowską-Paź. „Podjęte zostały kroki prawne”Czytaj też:

Najdroższe gwiazdy telewizji. Ile warta jest Cichopek, a ile Gessler?