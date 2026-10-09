6 nowości na streamingach od dziś. Ale to ten film Netfliksa włączą wszyscy!

W piątek, 9 października, na platformach streamingowych pojawiają się kolejne interesujące nowości. Na Netfliksie debiutuje kryminał z elementami thrillera, w którym główną rolę gra Ben Affleck (także reżyserujący tę produkcję). To propozycja w sam raz na początek weekendu, tym bardziej że na ekranie zobaczymy również Gillian Anderson, Kerry Washington i Stevena Yeuna. To jedna z najciekawszych dzisiejszych premier serwisu, ale nie jedyna. Netflix przygotował na ten dzień jeszcze dwie nowości, którym warto się przyjrzeć.

Ciekawe propozycje czekają także na subskrybentów HBO Max. W ofercie pojawi się kolejna odsłona popularnej serii o kobietach oraz film akcji z gwiazdorską obsadą. Warto zajrzeć również na Disney+, gdzie zadebiutował dokument poświęcony kultowemu brytyjskiemu zespołowi, który po latach powraca na scenę.

6 mocnych nowości od dziś na streamingach. Netflix ma perełkę

„Krzyk”, 1-3 (Netflix)



Małym miasteczkiem Woodsboro wstrząsa seria brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.



„Moje serce bije tylko przy tobie” (Netflix)



Elektryzująca komedia romantyczna o mężczyźnie, którego sztuczne serce zaczyna się rozładowywać, i kobiecie, która dzięki swoim unikalnym zdolnościom może naładować jego baterię.



„Zwierzęta” (Netflix)



Kiedy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona wpadają w sidła oszustwa. Walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje – i ujawniać sekrety – które mogą zniszczyć ich świat.



„Furia”, 2. sezon (HBO Max)



Współczesny serial obyczajowy o pięciu kobietach, które stają w obliczu skrajnych sytuacji, wyzwalających ich gniew.



„Nieczysta gra” (HBO Max)



Mistrz złodziej Parker planuje największy skok w życiu. Wraz z ekipą wpada na trop łupu, który stawia ich przeciw nowojorskiej mafii.



„Oasis: Don’t Look Back In Anger” (Disney+)



Wraz z reaktywacją zespołu i trasą „Oasis Live ’25” film przedstawia jego niezwykłą drogę – od ulic Manchesteru po status światowych gwiazd rocka. Czytaj też:

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