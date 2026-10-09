Najlepsze nowości na streamingach, które mogłeś przegapić. 10 tytułów na weekend

Co oglądają teraz masowo subskrybenci Netflix, HBO Max, Prime Video i innych platform? Sprawdziliśmy i mamy dla was rozpiskę 10 najpopularniejszych obecnie tytułów w sieci. Nie przegapcie tych hitów, o których mówi się teraz na całym świecie.

TOP 10 nowości na streamingach. Ranking popularności

„Carrie” (Prime Video)



Chroniona przez apodyktyczną matkę, odizolowana od świata dziewczyna obdarzona zdolnościami telekinetycznymi pada ofiarą prześladowania ze strony rówieśników, co prowadzi do przerażającego, krwawego zdarzenia.



„Na wschód od Edenu” (Netflix)



Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.



„W głębinach” (Netflix)



Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.



„Babilon Berlin” (HBO Max)



Berlin to tętniąca życiem metropolia, miejsce, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie.



„Konsekwencje prawdy” (Apple TV)



Operator numeru alarmowego Ian Ridley odbiera paniczny telefon od nastolatki, która może być jego dawno zaginioną córką. Nie cofnie się przed niczym, by ją odnaleźć.



„Mniej obcy” (Netflix)



Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.



„Zwierzęta” (Netflix)



Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.



„Unabomber” (Netflix)



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.



„Goście” (Prime Video)



Szczęśliwa rodzina jedzie na wakacje do nowo poznanych znajomych. Wspólny weekend stopniowo przyjmuje przerażający obrót, gdy gospodarze zaczynają ujawniać swoje prawdziwe, przerażające oblicze.



„Matlock” (Netflix)



Madeline „Matty” Matlock to błyskotliwa prawniczka, która udowadnia, że na wielki powrót nigdy nie jest za późno. Madeline Matlock po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie – co szybko okazuje się jej największym atutem. Wykorzystując wizerunek „niepozornej starszej pani” oraz sprytne taktyki, Matty z łatwością ogrywa przeciwników, wygrywając najbardziej skomplikowane sprawy. To serial pełen humoru, nowojorskiego szyku i zaskakujących zwrotów akcji. Czytaj też:

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