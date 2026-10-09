„Dalej zbieram szczenę z podłogi”. Wiecie, że ten serial na Netflix ma ocenę 7,9/10?

„Homeland” to amerykański serial telewizyjny z gatunku thrillera szpiegowskiego, stworzony przez Howarda Gordona i Alexa Gansę. Doczekał się aż ośmiu sezonów, a każdy z nich był entuzjastycznie przyjmowany przez widzów na całym świecie. Produkcja została pokochana za wyrazistych bohaterów, niespodziewane zwroty i trzymającą w nieustannym napięciu akcję.

Serial „petarda” jest teraz na Netflix. „Ale to jest majstersztyk”

W roli głównej występuje Claire Danes jako Carrie Mathison, funkcjonariuszka CIA, która jest przekonana, że odznaczony snajper zwiadu Korpusu Piechoty Morskiej, Nicholas Brody (Damian Lewis), został zwerbowany przez Al-Kaidę i stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Fabuła serialu rozwija się w oparciu o ten punkt wyjścia oraz tajne działania prowadzone przez Mathison.

Serial spotkał się z pozytywnym przyjęciem, a pierwsze dwa sezony zyskały niemal powszechne uznanie krytyków. Produkcja zdobyła szereg nagród, w tym Złote Globy w kategorii „najlepszy serial dramatyczny” za dwa pierwsze sezony (w latach 2011 i 2012) oraz nagrodę Primetime Emmy za „najlepszy serial dramatyczny” za pierwszy sezon. Claire Danes dwukrotnie zdobyła nagrodę Primetime Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu dramatycznym (na pięć nominacji), a Damian Lewis raz otrzymał nagrodę Primetime Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym (na dwie nominacje). Nominacje do nagrody Emmy za role aktorskie otrzymali również członkowie obsady drugoplanowej: Mandy Patinkin, Morena Baccarin, Rupert Friend oraz F. Murray Abraham.

Pierwszy sezon spotkał się z niemal powszechnym uznaniem. Serwis Metacritic przyznał mu ocenę 92 na 100 punktów na podstawie opinii 29 krytyków. Magazyn „TV Guide” uznał go za najlepszy serial telewizyjny 2011 roku, chwaląc przy tym znakomite kreacje aktorskie Damiana Lewisa i Claire Danes. W zestawieniu przygotowanym przez Metacritic, uwzględniającym podsumowania roku i listy dziesięciu najlepszych produkcji sporządzone przez czołowych krytyków telewizyjnych, „Homeland” sklasyfikowano jako drugi najlepszy serial 2011 roku. Drugi sezon również zyskał niemal powszechne uznanie, osiągając w serwisie Metacritic wynik 96 na 100 punktów na podstawie ocen 21 krytyków.

Produkcja ma oddane grono fanów z Polski. „Nie śpię, bo oglądam »Homeland«”; „Genialny! Niesamowicie wciągający i trzymający w napięciu”; „Ocena poniżej 8 to jest błąd matrixa. Jest tak dynamiczny i zaskakujący, że chciałbym zapomnieć by wrócić”; „4. sezon, a jest nadal 10/10. Po ostatnim odcinku dalej zbieram szczenę z podłogi, dawno nie widziałem tak zbudowanego thrillera i postaci”; „Genialny po prostu! Claire Danes jest zabójczo prawdziwa, uwierzyłabym w każde jej słowo, czy prawdziwość zachowan gdybym nie wiedziala ze to serial. Fenomenalna!”; „Kapitalny! Wciągający! Świetne kreacje aktorskie! Plan w planie. Serial petarda!”; „Długo zwlekałem. Ale to jest majstersztyk. Od czasu »Dark« nic mnie tak nie wciągnęło” – piszą Polacy.

Serial „Homeland” dostępny jest teraz do obejrzenia na dwóch platformach streamingowych w Polsce – Netflix i Disney+.

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