4-odcinkowy serial na Netflix podbija świat. Kilkumilionowa widownia i pobity rekord

Podczas gdy nowa serialowa adaptacja „Na wschód od Edenu” zajęła pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu oglądalności Netfliksa, inny miniserial z gwiazdorską obsadą zyskuje status kolejnego hitu. I to dwa tygodnie po premierze, co wskazuje na to, że widzowie chętnie polecają sobie ten tytuł. Choć „Ostatnia zagadka” nie jest oparta na słynnej powieści, jak w przypadku największej obecnie perełki platformy, wyraźnie czerpie inspiracje z literatury. Tytuł zapożyczono z jednego z najpopularniejszych opowiadań o Sherlocku Holmesie, a struktura narracyjna nawiązuje do bestsellerowych kryminałów Agathy Christie.

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Akcja „Ostatniej zagadki” rozgrywa się wiosną 1959 roku, a w głównych rolach występują José Coronado, María Valverde i Maribel Verdú. Trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego – morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy – zarówno goście, jak i pracownicy hotelu – stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.

Nowy serial porównywany jest klimatem do takich tytułów jak „Śmierć na Nilu” czy „Zło, które żyje pod słońcem”.

Według najnowszego raportu oglądalności platformy, obejmującego tydzień od 28 września do 4 października, miniserial „Na wschód od Edenu” zajął pierwsze miejsce na liście produkcji anglojęzycznych z wynikiem 6,5 miliona odtworzeń. Z kolei wspomniany wyżej serial kryminalny, „Ostatnia zagadka”, zakończył drugi tydzień emisji z wynikiem 3,2 miliona wyświetleń. Oznacza to wzrost w porównaniu do pierwszego tygodnia (2,4 miliona wyświetleń) i daje łączny wynik 5,6 miliona odtworzeń w ciągu dwóch tygodni. Co ciekawe, w tym tygodniu serial ten osiągnął też lepsze wyniki niż zarówno pierwszy, jak i drugi sezon kryminalnego hitu komediowego Guya Ritchiego „Dżentelmeni”.

4-odcinkowy miniserial jest już w całości dostępny do obejrzenia na platformie Netflix.

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