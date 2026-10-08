6 najlepszych seriali na podstawie książek Stephena Kinga. Ranking Rotten Tomatoes

Podczas gdy nowa, tym razem serialowa wersja książki „Carrie” Stephena Kinga, podbija sieć, mamy dla was 6 innych odcinkowych produkcji, które powstały dzięki prozie tego autora. To najwyżej oceniane tytuły według serwisu Rotten Tomatoes.

Nie tylko nowa „Carrie”. Najlepsze serialowe adaptacje książek Stephena Kinga

„Bastion” (SkyShowtime)



Wirus z dnia na dzień pustoszy świat. Ludzkości grozi wyginięcie. Ci, którzy ocaleli, formują dwa przeciwstawne obozy. Nadchodzi czas ostatecznej konfrontacji. Nowa adaptacja apokaliptycznych wizji zawartych w powieści Stephena Kinga, wzbogacona o finał przygotowany przez autora specjalnie na potrzeby serialu.



„Pod kopułą” (SkyShowtime)



Pewnego jesiennego i słonecznego dnia amerykańskie miasteczko Chester's Mill zostaje niespodziewanie odcięte od reszty świata przez niewidzialne pole siłowe. Spadające z nieba płonące samoloty, eksplodujące samochody powodują chaos i panikę wśród ludzi, którzy próbują zrozumieć czym jest, skąd pochodzi i jak można zniszczyć tajemniczą barierę - tytułową kopułę. Na ratunek zdezorientowanym mieszkańcom spieszy były żołnierz Dale Barbara (Mike Vogel) wraz z grupką nieustraszonych obywateli. Kiedy próbują oni utrzymać spokój i porządek w mieście, na ich drodze pojawia się lokalny polityk (Dean Norris), który nie cofnie się przed niczym, by zachować władzę...



„11.22.63” (Prime Video)



Główny bohater Jake Epping (James Franco) czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.



„Castle Rock” (HBO Max)



Fikcyjne miasteczko Castle Rock w stanie Maine często pojawia się w powieściach Stephena Kinga. To właśnie tam toczy się akcja powieści „Cujo” i „Sklepik z marzeniami”. W opowiadaniach „Ciało”, „Rita” i „Skazani na Shawshank” znajdujemy liczne odniesienia do tego tytułowego miasteczka albo ich akcja w nim się zawiązuje. Utrzymany w konwencji horroru psychologicznego serial „Castle Rock” jest thrillerem, który w oryginalny sposób łączy znane tematy i motywy z powieści Kinga oraz wątki pojawiające się w najbardziej kultowych i popularnych powieściach tego pisarza.



„Mr. Mercedes” (HBO Max)



Emerytowany detektyw stara się zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża mercedesem w tłum ludzi.



„Outsider” (Netflix)



Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektywkę Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne. Czytaj też:

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