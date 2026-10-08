6 najlepszych seriali na podstawie książek Stephena Kinga. Ranking Rotten Tomatoes
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6 najlepszych seriali na podstawie książek Stephena Kinga. Ranking Rotten Tomatoes

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Kadr z serialu „Outsider”
Kadr z serialu „Outsider” Źródło: HBO
Od „Castle Rock” po „Bastion”. Sprawdziliśmy jakie są najlepsze serialowe adaptacje książek Stephena Kinga.

Podczas gdy nowa, tym razem serialowa wersja książki „Carrie” Stephena Kinga, podbija sieć, mamy dla was 6 innych odcinkowych produkcji, które powstały dzięki prozie tego autora. To najwyżej oceniane tytuły według serwisu Rotten Tomatoes.

Nie tylko nowa „Carrie”. Najlepsze serialowe adaptacje książek Stephena Kinga

„Bastion” (SkyShowtime)

Wirus z dnia na dzień pustoszy świat. Ludzkości grozi wyginięcie. Ci, którzy ocaleli, formują dwa przeciwstawne obozy. Nadchodzi czas ostatecznej konfrontacji. Nowa adaptacja apokaliptycznych wizji zawartych w powieści Stephena Kinga, wzbogacona o finał przygotowany przez autora specjalnie na potrzeby serialu.

„Pod kopułą” (SkyShowtime)

Pewnego jesiennego i słonecznego dnia amerykańskie miasteczko Chester's Mill zostaje niespodziewanie odcięte od reszty świata przez niewidzialne pole siłowe. Spadające z nieba płonące samoloty, eksplodujące samochody powodują chaos i panikę wśród ludzi, którzy próbują zrozumieć czym jest, skąd pochodzi i jak można zniszczyć tajemniczą barierę - tytułową kopułę. Na ratunek zdezorientowanym mieszkańcom spieszy były żołnierz Dale Barbara (Mike Vogel) wraz z grupką nieustraszonych obywateli. Kiedy próbują oni utrzymać spokój i porządek w mieście, na ich drodze pojawia się lokalny polityk (Dean Norris), który nie cofnie się przed niczym, by zachować władzę...

„11.22.63” (Prime Video)

Główny bohater Jake Epping (James Franco) czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.

„Castle Rock” (HBO Max)

Fikcyjne miasteczko Castle Rock w stanie Maine często pojawia się w powieściach Stephena Kinga. To właśnie tam toczy się akcja powieści „Cujo” i „Sklepik z marzeniami”. W opowiadaniach „Ciało”, „Rita” i „Skazani na Shawshank” znajdujemy liczne odniesienia do tego tytułowego miasteczka albo ich akcja w nim się zawiązuje. Utrzymany w konwencji horroru psychologicznego serial „Castle Rock” jest thrillerem, który w oryginalny sposób łączy znane tematy i motywy z powieści Kinga oraz wątki pojawiające się w najbardziej kultowych i popularnych powieściach tego pisarza.

„Mr. Mercedes” (HBO Max)

Emerytowany detektyw stara się zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża mercedesem w tłum ludzi.

„Outsider” (Netflix)

Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektywkę Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne. Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl