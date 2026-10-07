Te 8 miniseriali chce się oglądać więcej niż raz. Ranking MovieWeb

MovieWeb, jeden z najstarszych serwisów o tematyce filmowej oraz telewizyjnej – działający nieprzerwanie od 1995 roku, opublikował listę, która spodoba się wszystkim miłośnikom seriali.

Każdy, kto dużo ogląda, zapewne zna to uczucie: kończysz serial i masz ochotę natychmiast obejrzeć go ponownie, od samego początku. Jeśli jednak mowa o produkcji liczącej ponad 10 sezonów, taki pomysł może nie być zbyt praktyczny. W końcu w serwisach streamingowych nieustannie pojawiają się nowe tytuły – szkoda byłoby przegapić głośne, fascynujące premiery, o których wszyscy dyskutują. Właśnie dlatego miniseriale są tak dobrym rozwiązaniem. Krótsza, zamknięta historia pozwala nie tylko szybko nadrobić całość, ale też bez większego problemu wrócić do niej po pewnym czasie. Nic dziwnego, że istnieją produkcje, które mimo upływu lat wciąż zachęcają widzów do ponownego seansu. I to właśnie takie tytuły znalazły się na liście przygotowanej przez MovieWeb.

8 doskonałych miniseriali, do których będziesz wracać. MovieWeb wybrał najlepsze

„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix)



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Opowieści z pętli” (Prime Video)



Inspirowany cudownymi obrazami Simona Stålenhaga serial „Tales from the Loop” ukazuje niesamowite przygody ludzi żyjących nad Pętlą – maszyną zbudowaną w celu odblokowania i odkrywania tajemnic wszechświata. Dzięki tej maszynie zjawiska wcześniej zaliczane do science fiction stają się możliwe.



„Stacja Jedenasta” (HBO Max)



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„The Dropout” (Disney+)



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Daisy Jones and the Six” (Prime Video)



Będący u szczytu sławy zespół niespodziewanie kończy karierę. Po latach postanawiają ujawnić dlaczego tak się stało.



„Małe ogniska” (Disney+)



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Outsider” (HBO Max)



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Za wszelką cenę” (Netflix)



Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.