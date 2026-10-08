4 mocne nowości od Netflix! Ale to ten miniserial pochłonie widzów

W czwartek 8 października Netflix ma dla swoich subskrybentów cztery nowe tytuły – trzy filmy i miniserial. Jedna z produkcji to hit sprzed kilku lat, w którym główną rolę zagrał Ben Affleck. Tytuł ten przy okazji zapowiada inną perełkę z aktorem w roli głównej i w roli producenta, która już jutro (9 października) zadebiutuje na Netflix. Tymczasem uwagę widzów powinien przyciągnąć inny thriller – miniserial z Joshem Hartnettem w głównej roli. Liczący 6 odcinków hit zadebiutuje od razu w całości i z pewnością przyciągnie wielu subskrybentów platformy. Wszystkie szczegóły dotyczące dzisiejszych premier znajdziecie w poniższej rozpisce.

Nowości na Netflix od dziś. Wpadają 4 perełki, ale to ten thriller was pochłonie

„Księgowy”



Ben Affleck wciela się w postać Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego. Kiedy Wydział ds. ścigania przestępstw Departamentu Skarbu, prowadzony przez Raya Kinga (J.K. Simmons), zaczyna się nim coraz bardziej interesować, Christian podejmuje współpracę z legalnym klientem – nowoczesną firmą specjalizującą się w dziedzinie robotyki. Jej księgowa (Anna Kendrick) wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. Jednak, kiedy Christianowi udaje się uzyskać prawdziwy obraz sytuacji finansowej firmy i zbliżyć się do odkrycia prawdy, liczba ofiar zaczyna niebezpiecznie wzrastać.



„W głębinach”



Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.



„Kiedy gasną światła”



Kiedy Rebecca opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki z dzieciństwa. Dorastając, nigdy nie miała całkowitej pewności, co było prawdziwe, a co nie, zwłaszcza kiedy gasły światła. Teraz jej młodszy brat, Martin, jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne i zagrażały bezpieczeństwu. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie, ponownie pojawiła się w ich życiu. Tym razem jednak, w miarę jak Rebecca zbliża się do odkrycia prawdy, nie ma wątpliwości, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo... zwłaszcza Kiedy gasną światła.



„Zanim odejdą wody”



Peter Highman (Robert Downey Jr.) po raz pierwszy ma zostać ojcem – jego żona ma urodzić dziecko już za pięć dni. Peter pragnie towarzyszyć jej podczas porodu. Jego plany legną w gruzach, kiedy przypadkiem spotka początkującego aktora – Ethana Tremblayego (Zach Galifianakis), który nakłania go do towarzyszenia w podróży samochodem. Podróż okazuje się wyprawą w odległe rejony kraju, podczas której zniszczonych zostanie wiele samochodów i… przyjaźni. Czytaj też:

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