„Jeden z najlepszych seriali jakie widziałem”. Ludzie zachwyceni perełką Netfliksa

„Mr. Mercedes” to amerykański serial kryminalny stworzony przez Davida E. Kelleya („Ally McBeal”, „Miłość i śmierć”, „Uznany za niewinnego”). Jest to adaptacja trylogii powieści Stephena Kinga o Billu Hodgesie (obejmującej tytułowe „Mr. Mercedes”, „Znalezione nie kradzione” oraz „Koniec warty”), w której w rolę Billa Hodgesa wcielił się Brendan Gleeson („Duchy Inisherin”, „Kalwaria”, „Harry Potter i Czara Ognia”, „Braveheart – Waleczne Serce”).

Dobry serial na podstawie książki Stephena Kinga. Jest na Netflix

Emerytowany detektyw Bill Hodges wciąż nie może uwolnić się od myśli o nierozwiązanej sprawie „Pana Mercedesa” – sprawcy, który pozbawił życia szesnaście osób, wjeżdżając skradzionym mercedesem w tłum ludzi oczekujących na otwarcie lokalnych targów pracy. Tymczasem na horyzoncie pojawia się genialny, młody psychopata Brady Hartsfield, który bierze Hodgesa na celownik. To, co zaczyna się jako internetowa gra w kotka i myszkę, wkrótce prowadzi do tragicznych konsekwencji w świecie rzeczywistym, gdy popadający w coraz większą desperację Hartsfield za wszelką cenę postanawia odcisnąć swoje piętno na świecie.

Ciekawostką jest to, że postać Holly Gibney, wprowadzona po raz pierwszy w trylogii o Billu Hodgesie, była jedną z głównych bohaterek powieści Stephena Kinga „Outsider” z 2018 roku. Na jej podstawie stacja HBO zrealizowała w 2020 roku miniserial, w którym w rolę Gibney wcieliła się Cynthia Erivo.

Perełka wśród seriali Netfliksa. „Jeden z najlepszych seriali jakie widziałem”

Pierwszy sezon serialu „Mr. Mercedes” spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes, gromadzącym recenzje, uzyskał wynik 83 proc. pozytywnych opinii. Drugi sezon również został pozytywnie oceniony przez krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał on 100 proc. pozytywnych opinii. Cały serial w serwisie Filmweb ma ocenę 7,3/10, a widzowie piszą o nim:

„Jest naprawdę bardzo dobry. Świetny scenariusz (bohaterowie!) i zdjęcia, również – obsada i gra aktorska (w tym powalające role kobiece)”; „Bardzo dobry serial”; „Kryminał starego typu, akcja rozkręca się powoli ale wciąga”; „Jeden z najlepszych seriali jakie widziałem, nie mówiąc o tym, że jedna z lepszych adaptacji książki”; „Bardzo ciekawy serial. Tarantinowska lekkość licznych morderstw ale i sporo moralitetu. Pełnokrwiste i nieoczywiste postaci. Dziwnie świeży, jak na amerykańskie kino. Plus aktorstwo 10/10. Polecam”.

Wszystkie trzy mocne sezony serialu „Mr. Mercedes” obejrzycie teraz na Netflix.

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