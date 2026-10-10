Obejrzycie już 7 nowości na Netflix i 12 na HBO Max! Tu pełna rozpiska

Polski film na faktach o jednym z najbardziej znanych polskich zespołów, miniserial-thriller z Joshem Hartnettem i Charliem Heatonem czy filmowy thiriller w reżyserii Bena Afflecka z Gillian Anderson, Kerry Washington i Stevenem Yeunem w pozostałych rolach – to tylko część nowych hitów od Netflix, które w tym tygodniu miały premierę. HBO Max z kolei ma dla widzów trzy klasyki filmowe od Davida Finchera, polski serial z aktorską śmietanką, serialowy megahit, którego akcja jest osadzona w 1933 roku albo jedne z najlepszych produkcji w reżyserii Stanleya Kubricka.

Sprawdźcie pełną rozpiskę premier, które w ostatnich dniach pojawiły się na Netflix i HBO Max i znajdźcie dla siebie coś na weekendowy seans.

Mega nowości od Netfliksa i HBO Max. Mamy dla was pełną rozpiskę

„Noc oczyszczenia”, części 1-5 (Netflix)



Niedaleka przyszłość. W eksperymentalnej walce z przestępczością raz do roku przez 12 godzin każde naruszenie prawa, również morderstwo, jest całkowicie legalne.



„Mniej obcy” (Netflix)



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.



„Unforgettable: Zapisane w pamięci”, 1-4 (Netflix)



Carrie Wells wykorzystuje niezwykły dar zapamiętywania szczegółów otaczającej rzeczywistości do rozwiązywania kolejnych spraw, pracując w nowojorskiej policji.



„Skorumpowani” (Netflix)



Wyciek nagrania naraża czwórkę przyjaciół z dzieciństwa na bezpośrednie niebezpieczeństwo i wciąga ich w sidła szantażu, ujawniając ich najgłębiej skrywane tajemnice, ambicje i obawy. Pełna zwrotów akcji historia na podstawie powieści „Skorumpowani” Jorge Zepedy Pattersona, w której przyjaciele odkrywają, że lojalność spajająca ich ciasny krąg może być równie krucha jak ich sekrety.



„Księgowy” (Netflix)



Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.



„W głębinach” (Netflix)



Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.



„Zwierzęta” (Netflix)



Kiedy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona wpadają w sidła oszustwa. Walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje – i ujawniać sekrety – które mogą zniszczyć ich świat.



„Zmora” (HBO Max)



Kama wraca do rodzinnego miasta i wikła się w sprawę zaginięcia sprzed lat. Rodzinne sekrety, namiętności i zbrodnia ujawniają, że przeszłość nigdy nie milknie.



„Babylon Berlin” (HBO Max)



Luty 1933. Gdy Hitler przejmuje władzę, mieszkańcy Berlina muszą wybrać: podporządkować się, stawić opór, uciec lub działać.



„The Social Network” (HBO Max)



Nagrodzona trzema Oscarami opowieść o początkach najpopularniejszego portalu społecznościowego i jego kontrowersyjnym twórcy Marku Zuckerbergu.



„Siedem” (HBO Max)



Detektywi William Somerset i David Mills tropią seryjnego zabójcę, który popełnia wyjątkowo brutalne morderstwa.



„Zodiak” (HBO Max)



W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.



„Mechaniczna pomarańcza” (HBO Max)



Alex DeLarge wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie na ulicach. Kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia.



„Oczy szeroko zamknięte” (HBO Max)



Młode małżeństwo zostaje wplątane w sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Ostatni film w reżyserii wielkiego Stanleya Kubricka.



„Lśnienie” (HBO Max)



Pisarz podejmuje pracę dozorcy w pustym hotelu wysoko w górach, gdzie ma spędzić zime z żoną i synkiem. Kiedy jednak zamieź śnieżna zamyka drogę, nagromadzona w hotelu zła energia zaczyna doprowadzać mężczyznę do szaleństwa.



„Rozejm” (HBO Max)



Dwaj młodzi mężczyźni z przeciwnych stron hiszpańskiej wojny domowej trafiają do sowieckiego łagru, gdzie razem walczą o przetrwanie.



„Nieczysta gra” (HBO Max)



Mistrz złodziej Parker planuje największy skok w życiu. Wraz z ekipą wpada na trop łupu, który stawia ich przeciw nowojorskiej mafii.



„Zęby mleczne” (HBO Max)



Gdy w Rumunii lat 80. zbliża się rewolucja, młoda Maria musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością po tajemniczym zaginięciu siostry.



„Upadek Herkulesa” (HBO Max)



Po ataku na własnego syna straumatyzowany wojną żołnierz trafia do ośrodka dla weteranów, by nauczyć się panować nad gniewem. Czytaj też:

Netflix ma nowych faworytów Polaków. 7 filmów znalazło się na szczycie Czytaj też:

Trzy filmy mistrza kina trafiły właśnie na HBO Max! Światowy TOP