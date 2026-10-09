Wieczorynki PRL-u – QUIZ wiedzy. Rozpoznasz kadr?
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Wieczorynki PRL-u – QUIZ wiedzy. Rozpoznasz kadr?

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„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: TV Asahi
Zmierz się z prostym wyzwaniem i poczuj nostalgię! Oto 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, z jakiej wieczorynki pochodzą.

Pamiętasz wieczorynki PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie i rozpoznaj 10 kadrów!

Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznasz kadr?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to: Ta wieczorynka to:
  • Powrót do Wilkinowej Zatoki
  • Pszczółka Maja

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Źródło: WPROST.pl