Wieczorynki PRL-u – QUIZ wiedzy. Rozpoznasz kadr?

Zmierz się z prostym wyzwaniem i poczuj nostalgię! Oto 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, z jakiej wieczorynki pochodzą.
Pamiętasz wieczorynki PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie i rozpoznaj 10 kadrów!
Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznasz kadr?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to:
- Powrót do Wilkinowej Zatoki
- Pszczółka Maja
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Źródło: WPROST.pl