14 najlepszych (dotychczas) seriali HBO Max z 2026 roku

Wyłoniliśmy 14 seriali produkcji HBO Max, które widzowie w tym roku oceniają najlepiej i najchętniej oglądają. Jeżeli macie subskrypcję serwisu, sprawdźcie, co warto włączyć, aby być na bieżąco z dobrymi nowościami.

Najwyżej oceniane seriale HBO Max z 2026 roku. Co warto włączyć?

„Gerta Schnirch”



Córka nazisty i Czeszki płaci straszliwą cenę za grzechy, których nie popełniła.



„Druga młodość”



Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.



„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młoda więźniarka podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.



„Lady”



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.



„Amerykański zakładnik”



Fred Heckman, ceniony reporter radiowy z Indianapolis, zostaje wciągnięty w dramatyczny kryzys, gdy porywacz Tony Kiritsis żąda, by mógł udzielić mu wywiadu w jego popularnym programie.



„Zmora”



Serialowa adaptacja kryminału Roberta Małeckiego. Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego Torunia, gdzie czeka na nią dawno pogrzebana tajemnica. Komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka – jej przyjaciela z dzieciństwa. W poszukiwaniu odpowiedzi i spokoju Kama dołącza do śledztwa. Im głębiej kopie, tym więcej sekretów z przeszłości zaczyna wychodzić na jaw…



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Ta inna siostra Bennet”



Mary postanawia wyjść z cienia sióstr i wyrusza w podróż z Meryton do Londynu i Krainy Jezior. Jej dążenie do niezależności prowadzi do nieoczekiwanej historii miłosnej w epoce regencji.



„Rooster”



Komedia rozgrywająca się na kampusie, skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką.



„Chętni na seks”



Mroczna komedia o trójkącie miłosnym, w którym kryzys wieku średniego prowadzi do śmierci jednego z bohaterów.



„Latarnie”



Stewart i Jordan, kosmiczni strażnicy, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi.



„Półbrat”



Ruben pojawia się na ślubie swojego dawno niewidzianego brata Nialla, stając się katalizatorem odrodzenia ich relacji.



„Proud”



Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię.



„Rycerz Siedmiu Królestw”



Sto lat przed „Grą o tron” ser Duncan Wysoki i jego giermek Jajo przemierzają Westeros rządzone przez Targaryenów – krainę, gdzie smoki nie zostały jeszcze zapomniane. Czytaj też:

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