Najlepsze (dotychczas) seriale Netfliksa z 2026 roku

Jeżeli lubicie być na bieżąco z najciekawszymi serialowymi premierami, koniecznie przejrzyjcie nasz ranking, w którym zebraliśmy ponad 15 produkcji Netfliksa, debiutujących w 2026 roku i cieszących się najwyższymi ocenami widzów. To zestawienie dla tych, którzy szukają kolejnego wciągającego seansu, ale też dla osób, które chcą sprawdzić, jakie tytuły w ostatnich miesiącach wzbudziły największe zainteresowanie. Nie zabrakło tu głośnych nowości, o których mówiło się jeszcze przed premierą, ale także mniej oczywistych propozycji, które mogły nieco umknąć waszej uwadze. Niezależnie od tego, czy macie ochotę na trzymający w napięciu thriller, poruszający dramat, czy serial, który pochłonie was na cały weekend, jest spora szansa, że znajdziecie coś dla siebie.

19 najlepszych seriali Netfliksa z 2026 roku. To obecnie najwyżej oceniane produkcje

„Siły specjalne”



Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.



„Z Belfastu do nieba”



Trzy przyjaciółki podejmują chaotyczną próbę rozwiązania zagadki podejrzanej śmierci dawnej koleżanki, jednocześnie starając się nie zdradzić własnych tajemnic.



„Domek na prerii”



Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.



„Jedyny świadek”



Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.



„Zdemaskowani”



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Pałac Wschodni”



Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego – czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?



„Kłamstwo idealne”



Gdy w pożarze domu ginie członek grupy złożonej z czterech idealnych par, pozostali muszą zakwestionować wszystko, co – jak im się zdawało – wiedzieli o sobie nawzajem.



„Radioaktywny kryzys”



Fizycy i lekarze ścigają się z czasem, aby zaradzić ogromnej katastrofie radiologicznej i uratować życie tysięcy ludzi.



„Czego nie wiemy o dinozaurach”



Serial dokumentalny opowiadający o 165 milionach lat dinozaurów na Ziemi oraz o siłach, które ukształtowały ich ewolucję.



„Legendy”



Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.



„The Boroughs”



W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.



„O krok za daleko”



Ojciec, desperacko szukający córki, zostaje wplątany w sprawę morderstwa i natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Na wschód od Edenu”



Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.



„Harry Hole”



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.



„Za wszelką cenę”



Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Lalka”



Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.



„Ołowiane dzieci”



Kiedy młoda lekarka odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu huty chorują na ołowicę, ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, aby je ratować. Czytaj też:

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