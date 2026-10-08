„To jak oglądanie katastrofy lotniczej”. Ten serial... powraca. Widzowie są w szoku

To z pewnością jeden z najgorzej ocenianych ale jednocześnie najczęściej komentowanych seriali ostatnich lat. Oczekiwania były wielkie, bo stoi za nim sam Ryan Murphy, który w ostatnich latach stworzył takie hity jak „Wybory Paytona Hobarta”, antologię „Potwory” czy „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”. Obiecująca była też obsada, wśród której są Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Cauã Reymond, a także Sarah Paulson czy Glenn Close. Niestety widzom bardzo nie przypadł do gustu ten serial.

Kontrowersyjny serial powraca. „To jak oglądanie katastrofy lotniczej”

„Jest to dziwne ale jest to Gucci”; „Koszmarek za duże pieniądze. Zdziecinniały, wypacykowany i sztuczny serial. Az szkoda takich nazwisk jak Glenn Close czy Naomi Watts na taką kiepską produkcję i jeszcze gorszy scenariusz”; „Nie zdawałem sobie sprawy z tego jak można daleko przekroczyć granicę żenady. To jest niewiarygodne”; „To jest tak złe, że aż trudno się oderwać. To jak oglądanie katastrofy lotniczej” – pisali o nim polscy widzowie.

I właśnie te i inne recenzje najwyraźniej sprawiły, że ludzie – z czystej ciekawości – oglądali serial. Wyniki najwyraźniej były zadowalające na tyle, że Hulu postanowił wypuścić 2. sezon. „Wszystko dozwolone” wróci już w listopadzie, a w sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun kontynuacji tej opowieści, którą w Polsce oglądać możemy na Disney+.

„Prawniczki z kancelarii Grant, Ronson & Greene powracają w kolejnym sezonie pełnym skandali, sekretów i szpilek. Nowe sojusze zostaną zawarte, przyjaźnie wystawione na próbę, a szokujące odkrycie zagrozi istnieniu całej kancelarii” – brzmi oficjalny opis nowej odsłony serialu. Do obsady powraca cała oryginalna ekipa – także Glenn Close, Naomi Watts czy Sarah Paulson.

Nowy sezon serialu „Wszystko dozwolone” zadebiutuje na platformie 4 listopada. W dniu premiery pojawią się trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą udostępniane w Disney+ co tydzień.

Czytaj też:

4-odcinkowy serial na Netflix podbija świat. Kilkumilionowa widownia i pobity rekord Czytaj też:

6 najlepszych seriali na podstawie książek Stephena Kinga. Ranking Rotten Tomatoes