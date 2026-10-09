TOP 10 filmów teraz na Prime Video – idealne na wieczorny seans

Weekendowe wieczory są idealne na to, by usiąść wygodnie na kanapie, przygotować ulubione przekąski i zanurzyć się w świecie dobrego kina. Jeśli szukasz filmu, który wciągnie cię od pierwszych minut, wzruszy, rozbawi lub dostarczy solidnej dawki emocji, Prime Video ma w swojej ofercie wiele ciekawych propozycji. Przygotowaliśmy ranking TOP 10 filmów teraz na Prime Video, idealnych na wieczorny seans. Jeżeli subskrybujesz tę platformę, sprawdź nasze zestawienie i znajdź tytuł, który umili ci wieczór.

10 najchętniej oglądanych przez Polaków filmów na Prime Video

„Ostatni wschód słońca”



Film, oparty na popularnej powieści, opowiada o Ry (Maia Reficco) – studentce cierpiącej na przewlekłą chorobę – która wraz z matką (Eva Longoria) wyjeżdża na letni wypoczynek na Majorkę. Gdy nieoczekiwanie zakochuje się w Juliánie (Fernando Lindez) i zaczyna cieszyć się chwilą, jej pogarszający się stan zdrowia oraz rodzinne sekrety grożą zniweczeniem wszystkiego.



„Casino Royale”



Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd. Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre.



„Susza”



Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.



„Uwikłani: Marfil”



Po tajemniczym porwaniu w Nowym Jorku, córka hiszpańskiego magnata, Marfil Cortés, otrzymuje ochroniarza. Mimo zderzenia skrajnie różnych osobowości, zaczyna się między nimi rodzić uczucie.



„Jak zostać przegrywem”



Głos rozsądku, czy pragnienie serca? Szkolne wybory, które wyłonią coś więcej niż przewodniczącego. Zbuntowana outsiderka i perfekcyjny prymus tworzą nieoczywisty sojusz w walce o fotel przewodniczącego samorządu.



„Królestwo planety małp”



W świecie zdominowanym przez małpy ludzie zostali zepchnięci na margines. Młody samiec wyrusza w trudną podróż, która zmieni jego wyobrażenie o przeszłości i wpłynie na przyszłość małp i ludzi.



„Ty+ja – Wbrew wszystkim”



Młoda kobieta skrywająca marzenie o karierze w filmie zakochuje się w tajemniczym buntowniku. Ich rodzące się uczucie zostaje zagrożone przez sekrety i kogoś, kto chce ich rozdzielić.



„Goście”



Szczęśliwa rodzina jedzie na wakacje do nowo poznanych znajomych. Wspólny weekend stopniowo przyjmuje przerażający obrót, gdy gospodarze zaczynają ujawniać swoje prawdziwe, przerażające oblicze.



„The Love Hypothesis”



Po pocałunku pod wpływem chwili dwoje naukowców wchodzi w udawany związek, traktując go jak eksperyment mający sprawdzić ich teorie na temat miłości.



„Iluzja”



Arcymistrzowie estradowych sztuczek wykorzystują iluzję do rabowania banków. Czytaj też:

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