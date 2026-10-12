Od 20 lat nic nie przebiło tego kryminału. Teraz jest na Netflix

„American Gangster” to amerykański dramat kryminalny z 2007 roku w reżyserii i produkcji Ridleya Scotta, do którego scenariusz napisał Steven Zaillian. Film luźno opiera się na karierze przestępczej Franka Lucasa, gangstera z La Grange w Karolinie Północnej, który przemycał heroinę do Stanów Zjednoczonych na pokładach amerykańskich samolotów wojskowych wracających z wojny w Wietnamie, zanim został schwytany przez grupę operacyjną dowodzoną przez detektywa Richiego Robertsa z Newark.

W rolach głównych wystąpili Denzel Washington i Russell Crowe, a partnerowali im m.in. Ted Levine, John Ortiz, Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor, Ruby Dee, Lymari Nadal, Cuba Gooding Jr., Armand Assante, John Hawkes i RZA.

Premiera „American Gangster” odbyła się w 2007 roku, więc już prawie 20 lat temu. Obraz spotkał się z pozytywnym przyjęciem i przyniósł dochody w wysokości ponad 266 milionów dolarów. Film otrzymał dwadzieścia jeden nominacji do nagród, w tym dwie nominacje do Oscara – za najlepszą scenografię oraz dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Ruby Dee). Dee zdobyła również nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) za wybitną kreację aktorską w roli drugoplanowej.

„Gangsterska perełka”. Ten filmowy klasyk kina jest teraz na Netflix

W serwisie Rotten Tomatoes 81 proc. krytyków oceniło film pozytywnie (na podstawie 218 recenzji), przy średniej ocenie 7/10 i zgodnym wniosku, że „American Gangster” to surowy i wciągający hołd dla klasycznych filmów gangsterskich, w którym odtwórcy głównych ról prezentują szczyt swoich możliwości. W polskim serwisie Filmweb, agregującym recenzje, widzowie przyznali mu ocenę 7,8/10. Jest to jednocześnie jeden z najczęściej ocenianych filmów na portalu.

„Nostalgiczny powrót do utraconej sztuki prawdziwej kryminalnej opowieści. Scott przeniósł mnie w czasy gdzie kino rodziło gangsterskie perły”; „Dynamiczna geneza korupcji i piramida mafijnej zależności, z handlem heroiny w tle. Scenario+mistrzowskie aktorstwo i dźwięk. Bezwzględny, brutalny, z morałem”; „Wybitny reżyser i wybitni aktorzy. Tak to się musiało skończyć. Jak dla mnie ścisła czołówka filmów o mafii”; „Zasłużył na miejsce obok takich klasyków kina gangsterskiego jak »Ojciec chrzestny«, »Człowiek z blizną« czy »Chłopcy z ferajny«”; „Ciekawa historia, nie nudzi nawet przez moment – 2,5h mijają w mgnieniu oka. Świetnie dobrana obsada, aktorzy drugoplanowi w niczym nie ustępują Washingtonowi” – piszą polscy widzowie.

Prawie 3h film obejrzycie teraz na Netflix. Jest też dostępny na Prime Video i Canal+.

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