HBO Max ma nowy filmowy HIT. Ma być jak kultowa „Gorączka”

„Nieczysta gra” to film Shane’a Blacka z 2025 roku, który oparty jest na kultowej serii książek. Fabuła czerpie z powieści o Parkerze autorstwa Richarda Starka (pseudonim Donalda E. Westlake’a), które od lat uznawane są za klasykę literatury kryminalnej. To pełen napięcia thriller akcji, w którym napady, intrygi i zwroty akcji prowadzą do widowiskowego finału w samym sercu Nowego Jorku. Mark Wahlberg i LaKeith Stanfield wcielają się w duet złodziei, którym plan szybko wymyka się spod kontroli. Pierwszy z aktorów porównywał ten film w wywiadach do takich klasyków jak „Gorączka” czy „Włoska robota”.

Film „Nieczysta gra” zadebiutował na HBO Max przed weekendem i szybko stał się numerem jeden na platformie. Wyprzedza obecnie takie klasyki, jak „Dusza idealna”, „Siedem”, „Lśnienie” czy „Oczy szeroko zamknięte”.

Nowy hit HBO Max. Thriller akcji wyprzedza klasyki

Akcja filmu „Nieczysta gra” osadzona jest po tym, jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się morderstwem wspólników i główny bohater Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen (Rosa Salazar), odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły – a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów. Razem z Grofieldem, Parker zbiera ekipę bezwzględnych, lecz niezwykle utalentowanych specjalistów, w tym złodziei dzieł sztuki Eda Mackeya (Keegan-Michael Key) i jego żonę Brendę (Claire Lovering), a także brawurowego kierowcę Stana (Chai Hansen). W miarę rozwoju akcji okazuje się jednak, że ten skok ma mroczne konsekwencje – by odnieść sukces, Parker i jego ludzie muszą zmierzyć się z nowojorską mafią w grze w kotka i myszkę.

Film „Nieczysta gra” dostępny jest też do obejrzenia na Prime Video.

Czytaj też:

„Klimat miażdży”. Filmowy thriller z HBO Max to ukryta perełka serwisu Czytaj też:

To oglądają Polacy na Netflix. Nowe statystyki wskazują na 9 perełek