Lawina premier na Netflix. 20+ nowych tytułów na ten tydzień

W tygodniu od 12 do 18 września na Netflix pojawi się zatrzęsienie nowych tytułów. Subskrybenci będą mieli naprawdę problem, aby spośród nowości wybrać jeden tytuł, w którego oglądanie się zaangażują. Czeka na nas kolejny sezon ukochanego miłosnego eksperymentu społecznego, dokument o pełnym zakrętów życiu Mike'a Tysona, kolejny sezon oglądanego przez miliony fanów serialu „Dyplomatka”, wszystkie trzy części „Cichego miejsca” czy kilkanaście klasyków z takimi gwiazdami jak Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Keanu Reeves czy Morgan Freeman. Sprawdźcie wszystkie nowości najbliższych dni i zapiszcie sobie tę listę, kiedy zabraknie wam pomysłu na wieczorny seans.

Zatrzęsienie nowości na Netflix. 20+ tytułów, które umilą wam ten tydzień

„Mężczyzna bez pamięci”



Dotknięty amnezją pacjent meksykańskiego szpitala staje się celem kartelu. Musi zrobić wszystko, by odkryć prawdę, i to szybko.

Premiera: 12/10/2026



„Tyson”



Porywający czteroczęściowy serial dokumentalny o pełnym zakrętów życiu Mike’a Tysona — jednej z najbardziej przerażających i fascynujących postaci w historii sportu. Jego twórcy przyglądają się błyskawicznej drodze boksera do tytułu najmłodszego mistrza wagi ciężkiej, śledząc koleje jego losów od niespokojnych czasów dorastania na Brooklynie aż po status światowej supergwiazdy. Widzowie będą mieli okazję przekonać się, że chociaż Mike Tyson błyszczał w świetle jupiterów, to jego historia pełna jest kontrowersji, które doprowadziły go niemal na samo dno. Teraz bokser szczerze konfrontuje się z dokonanymi wyborami, wspomina wywierane na niego naciski i zastanawia się nad ceną, jaką przyszło mu zapłacić za sławę. Ten bezkompromisowy i do bólu osobisty dokument to pełnokrwista opowieść o wielkości, upadku i odkupieniu.

Premiera: 13/10/2026



„Pułapka”



Odnosząca sukcesy pisarka Lisa Konrad (Friederike Becht) nie opuściła domu od niemal dziesięciu lat, odkąd była świadkiem morderstwa swojej siostry, Anny. Gdy rozpoznaje mordercę w telewizji, postanawia zastawić na niego pułapkę — i sama stać się przynętą.

Premiera: 13/10/2026



„Love Is Blind: Boston”



Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę — decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Ten wciągający eksperyment społeczny sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie — a może miłość naprawdę jest ślepa? Program prowadzący Nick i Vanessa Lachey.

Premiera: 14/10/2026



„Nadciąga burza”



Filip kończy 45 lat i zaprasza najbliższych przyjaciół na kolację do swojej nowo kupionej, imponującej posiadłości na północy Szwecji. Goście nie mają pojęcia, że nadciąga gwałtowna burza, która uwięzi ich wszystkich pod jednym dachem. Gdy napięcie rośnie, maski opadają, a emocje wymykają się spod kontroli. W miarę jak sytuacja staje się coraz poważniejsza, przestronna farma zaczyna wydawać się zbyt ciasna, skrywane sekrety wychodzą na jaw, a między bohaterami rodzą się zaskakujące uczucia.

Premiera: 15/10/2026



„Dyplomatka”, 4. sezon



W czwartym sezonie „Dyplomatki” dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju. Niezapomniany obraz dwóch małżeństw tworzy czworo nominowanych do nagrody Emmy aktorów: Keri Russell jako ambasadorka Kate Wyler, Rufus Sewell jako wiceprezydent Hal Wyler, Allison Janney jako prezydent Grace Penn i Bradley Whitford jako Todd Penn.

Premiera: 15/10/2026



„Ciche miejsce”, 1-3



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.

Premiera: 15/10/2026



„Doktor Sen”



Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.

Premiera: 15/10/2026



„Hollywood Arts”



W tym zupełnie nowym serialu zabiegająca o uznanie aktorka Trina Vega (Daniella Monet) powraca do swojego dawnego liceum, Hollywood Arts, jako niewykwalifikowana nauczycielka na zastępstwo i szybko konfrontuje się z nowym pokoleniem ambitnych i utalentowanych uczniów próbujących odnaleźć swoją prawdziwą drogę w najbardziej elitarnej szkole artystycznej w Hollywood, nieoczekiwanie stając się dla nich także źródłem inspiracji.

Premiera: 15/10/2026



„Krwawy diament”



Przemytnik z RPA i rybak z ludu Mende wyruszają na poszukiwanie różowego diamentu, który mógłby zmienić ich życie. Tłem akcji jest wojna domowa w Sierra Leone w latach 90. XX wieku.

Premiera: 15/10/2026



„Constantine”



Adaptacja komiksu „Hellblazer” opowiadająca historię Johna Constantine'a – egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.

Premiera: 15/10/2026



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.

Premiera: 15/10/2026



„Shazam!”



Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo.

Premiera: 15/10/2026



„Nowokaina”



Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.

Premiera: 15/10/2026



„Do diabła z miłością”



Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.

Premiera: 16/10/2026



„Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie”



Reżyser Judd Apatow przedstawia osobisty portret jednej z najbardziej wyjątkowych postaci świata komedii. Film śledzi życie i karierę legendy stand-upu i programu „Saturday Night Live” od chwili, kiedy Norm zyskał sławę jako zdystansowany prezenter „Weekend Update”, aż po czasy, gdy zasłynął jako najlepszy z komików – mistrz absurdu, ironii i zaskoczeń. Ten film dokumentalny, stworzony w całości z materiałów archiwalnych, osobistych zdjęć i rzadko pokazywanych nagrań prywatnych udostępnionych przez fanów i przyjaciół pozwala Normowi opowiedzieć o sobie własnym głosem. To wyraz uznania dla mistrza komedii o bezkonkurencyjnym wpływie na świat stand-upu i komedii telewizyjnej.

Premiera: 16/10/2026



„Apostoł”



Prawdziwa historia outsidera, który dzięki nieustępliwej determinacji dostaje się do zamkniętego kręgu Wu-Tang Clan, w którym ambicja i kreatywność przyniosły światu kontrowersyjny album. Nagrodzona Oscarem producentka Joanna Natasegara debiutuje jako reżyserka filmu fabularnego. Film to obejmująca całe dekady historia holendersko-marokańskiego rapera i producenta Cilvaringza, który z najbardziej oddanego fana grupy okazał się niespodziewanie najlepszym uczniem swoich bohaterów z dzieciństwa, w tym The RZA, którego wpływ zdecydował o dalszych losach muzyka.

Premiera: 16/10/2026



„Seriously Single Too”



Dineo i Noni – przyjaciółki, które chcą razem podbić imprezowy świat – stają oko w oko ze swoim największym lękiem, gdy chłopak Noni spontanicznie się jej oświadcza.

Premiera: 16/10/2026



„Solidna terapia”



Film o pragmatycznym psychoanalityku (Ricardo Darín), który stracił wiarę w konwencjonalne metody terapii i zaczyna testować granice w pracy z pacjentami, osiągając całkiem dobre wyniki — aż zjawia się u niego pisarz zmagający się z blokadą twórczą (Diego Peretti).

Premiera: 16/10/2026



„Organize İşler”



Gdy pojawia się tajemnicza mapa skarbów, Asım Noyan i jego ekipa zostają wciągnięci w niebezpieczny wyścig, w którym depczą im po piętach bezwzględni rywale i poszukiwacze z całego świata.

Premiera: 16/10/2026



„Diabelska plansza Ouija”



Kiedy grupa nastolatków bawi się tablicą do wywoływania duchów, sprowadza na siebie nadprzyrodzone siły.

Premiera: 17/10/2026



„Heart Eyes”



Przez ostatnie kilka lat zamaskowany zabójca siał spustoszenie w walentynki, śledząc i mordując zakochane pary. Również tego roku nikt nie może czuć się bezpiecznie.

Premiera: 17/10/2026 Czytaj też:

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