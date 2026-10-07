4 nowości na Netflix i 2 sztosy od HBO Max. Wpadły kapitalne tytuły

W środę 7 października Netflix i HBO Max dokładają do swojej oferty ciekawe nowości. Poza zapowiadającym się bardzo obiecująco filmie biograficznym o jednym z najpopularniejszych polskich zespołów muzycznych, pierwsza z platform dodała między innymi doceniany od lat kilkusezonowy serial kryminalny. Nowość w podobnym klimacie ma też dla nas HBO Max – w ofercie serwisu pojawił się kultowy, liczący 5 sezonów tytuł, który ma ocenę 8/10 od widzów i 8,5/10 od krytyków. Rozpiska wszystkich premier poniżej.

Netflix i HBO Max dodają nowości. Co od dziś na platformach?

„Kim jest Martin Mull?” (Netflix)



Muzyk, kultowy komik, niesztampowa postać telewizyjna, uznany malarz — Martin Mull spędził życie, wymyślając siebie na nowo, a każda z wersji była równie zaskakująca. Ten naszpikowany gwiazdami szczery film dokumentalny autorstwa Boba Sageta i Neila Berkeleya opowiada o ciągłych metamorfozach legendy komedii: od małych, zadymionych scen folkowych, przez telewizyjne hity, aż po świat sztuki. Opowieść prowadzą słowa Mulla oraz relacje jego przyjaciół, którzy obserwowali te zmiany: Steve’a Martina, Toma Waitsa, Davida Alana Griera i innych. To dowcipna, szczera i pełna afirmacji życia historia człowieka legendy, który, jak sam przyznaje, „nieźle się zabawił”.



„Mniej obcy” (Netflix)



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.



„Unforgettable: Zapisane w pamięci”, 1-4 (Netflix)



Carrie Wells wykorzystuje niezwykły dar zapamiętywania szczegółów otaczającej rzeczywistości do rozwiązywania kolejnych spraw, pracując w nowojorskiej policji.



„Skorumpowani” (Netflix)



Wyciek nagrania naraża czwórkę przyjaciół z dzieciństwa na bezpośrednie niebezpieczeństwo i wciąga ich w sidła szantażu, ujawniając ich najgłębiej skrywane tajemnice, ambicje i obawy. Pełna zwrotów akcji historia na podstawie powieści „Skorumpowani” Jorge Zepedy Pattersona, w której przyjaciele odkrywają, że lojalność spajająca ich ciasny krąg może być równie krucha jak ich sekrety.



„Babylon Berlin” (HBO Max)



Luty 1933. Gdy Hitler przejmuje władzę, mieszkańcy Berlina muszą wybrać: podporządkować się, stawić opór, uciec lub działać.



„Tajemnicze spojrzenie flaminga” (HBO Max)



W Chile lat 80. jedenastoletnia Lidia dorasta w nietypowej rodzinie obwinianej o tajemniczą chorobę. W atmosferze strachu szuka zemsty i bezpiecznego miejsca dla siebie. Czytaj też:

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