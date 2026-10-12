Netflix z nowym polskim serialem więziennym na faktach! Mocna zapowiedź

Netflix ogłosił nowy polski serial oryginalny „Bunt”, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Borys Szyc i Filip Pławiak występują tutaj jako dawni współwięźniowie po dwóch stronach muru. Premiera produkcji zapowiedziana jest na końcówkę 2026 roku.

Nowy polski serial od Netfliksa. „Bunt” jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami

Gdy w 1989 roku Polska zachłystuje się wolnością, w zepchniętych na margines więzieniach wybucha największy bunt w powojennej Europie. W inspirowanym tymi wydarzeniami serialu „Bunt” w reżyserii Mateusza Rakowicza i Marka Lechkiego, w centrum brutalnego konfliktu stają Borys Szyc i Filip Pławiak. Wcielają się w role byłych współwięźniów, którzy próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie, jednocześnie mierząc się ze wspólną przeszłością oraz decyzjami, które doprowadziły ich do tego dramatycznego momentu.

Zobaczcie pierwszy teaser produkcji:

Obok Borysa Szyca i Filipa Pławiaka w obsadzie znaleźli się również: Anita Szepelska, Jacek Poniedziałek, Artur Kujawa, Ryszard Kakietek, Michał Pietrzak, Michał Felczak, Rafał Maćkowiak oraz Wini – Winicjusz Bartków.

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