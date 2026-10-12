3 seriale lepsze od „Mindhuntera”. Widzowie je kochają

Choć od debiutu „Mindhuntera” na Netfliksie minęło już prawie 10 lat, serial wciąż pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla fanów kryminałów. Kolejne produkcje pojawiające się na platformach streamingowych nieustannie prowokują do porównań z tym kultowym tytułem, a niewiele z nich jest w stanie dorównać mu poziomem. Są jednak thrillery, które zbliżają się do tej poprzeczki. Zachwycają wyrazistymi rolami aktorskimi, nieoczywistą fabułą i opowieścią, która wykracza daleko poza utarte schematy kryminalnych seriali. Oto trzy tytuły, które kochają widzowie i wskazują jako lepsze lub porównywalne jakością do „Mindhuntera”.

3 seriale, które według wielu widzów są lepsze niż „Mindhunter”

„Hannibal”



Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.



„Obsesja Eve”



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Homeland”



Carrie Mathison (nagrodzona Złotym Globem Claire Danes), błyskotliwa agentka CIA z Centum Walki z Terroryzmem, ma wątpliwości czy uwolniony z niewoli przez oddział Delta Force żołnierz Piechoty Morskiej sierżant Nicolas Brody (Damian Lewis) jest bohaterem wojennym... czy pozyskanym przez Al-Kaidę terrorystą planującym spektakularny atak na amerykańskiej ziemi. Podążając za swoim instynktem Mathison, by odkryć prawdę, ryzykuje wszystko – swoją karierę, reputację i nawet zdrowie psychiczne. Czytaj też:

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