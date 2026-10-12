Nowy hollywoodzki thriller podzielił krytyków. „Film jest zabawny, jednocześnie absurdalny”

Nowy film akcji z Samuelem L. Jacksonem i Joelem Kinnamanem nie podbił serc krytyków. „The Beast”, wyreżyserowany przez Rennym Harlina, rozpoczął swoją drogę w serwisie Rotten Tomatoes od mieszanych ocen. Recenzenci zwracają uwagę na widowiskowe, ale momentami przesadzone sceny akcji, a także fabułę, która nie wszystkich przekonała. Jednym z mocniejszych punktów produkcji ma być kreacja Jacksona. „Film jest zabawny, choć jednocześnie absurdalny i wyczerpująco powtarzalny” – ocenił krytyk Jonathan W. Hickman.

„The Beast” na Rotten Tomatoes. Krytycy nie są zgodni

Najnowszy thriller akcji Rennym Harlina, twórcy takich filmów jak „Szklana pułapka 2”, „Na krawędzi” i „Głęboki błękit”, spotkał się z niejednoznacznym przyjęciem. Według danych Rotten Tomatoes film uzyskał 53 proc. pozytywnych recenzji krytyków. Wynik ten oparto na 17 recenzjach.

Podobnie podzielona okazała się publiczność. Ocena widzów wyniosła 56 proc. na podstawie ponad 50 zweryfikowanych głosów. Różnica między opiniami krytyków a ocenami odbiorców jest niewielka, co wskazuje, że produkcja nie przekonała jednoznacznie żadnej z tych grup.

Trzeba jednak pamiętać, że są to wczesne wyniki, które mogą się zmienić wraz z pojawieniem się kolejnych recenzji. Na razie „The Beast” nie może pochwalić się entuzjastycznym przyjęciem, a opinie na temat filmu pozostają podzielone.

Samuel L. Jackson jako prezydent USA. Oto fabuła „The Beast”

W centrum historii znajduje się prezydent Stanów Zjednoczonych, w którego wciela się Samuel L. Jackson. Jego kolumna samochodów zostaje zaatakowana przez uzbrojoną milicję planującą zamach stanu.

W trakcie ataku ciężko ranny zostaje agent Secret Service Taft, grany przez Joela Kinnamana. W obliczu zagrożenia prezydent musi sam usiąść za kierownicą swojego opancerzonego samochodu, znanego jako „Bestia”. Pojazd jest wyposażony w tajne uzbrojenie, które może okazać się jedyną szansą na wydostanie się z pułapki.

Film stawia na intensywną akcję, starcia z napastnikami i walkę o przetrwanie. Nie wszystkim recenzentom przypadło jednak do gustu takie podejście do gatunku.

Recenzenci krytykują przesadną akcję. Jackson zbiera pochwały

Nie wszystkie elementy filmu spotkały się z krytyką. W recenzji opublikowanej przez ScreenRant produkcję oceniono na 4 punkty w dziesięciostopniowej skali. Autor recenzji docenił umiejętność Jacksona dla utrzymania uwagi widza, jednocześnie wskazując na problemy z czytelnością scen akcji.

Film określono jako „ćwiczenie w absurdzie kina akcji”. To podsumowanie dobrze oddaje zastrzeżenia części recenzentów, którym nie przypadły do gustu przesada i sposób prowadzenia fabuły.

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