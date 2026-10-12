To oglądają Polacy na Netflix. Nowe statystyki wskazują na 9 perełek

Weekend to idealny moment, by nadrobić serialowe i filmowe zaległości, a Netflix jak zwykle nie pozwala narzekać na brak obiecujących nowości. Wśród tytułów, które obecnie przyciągają największą uwagę polskich widzów, królują thrillery i kryminały, pełne tajemnic, które trudno rozwiązać przed finałem. Na liście znalazło się jednak aż 9 produkcji, które warto mieć na oku. Sprawdzamy, co Polacy najchętniej oglądają na platformie po weekendzie i które tytuły szczególnie mocno zaznaczają swoją obecność w zestawieniu hitów.

9 najpopularniejszych teraz seriali i filmów na Netflix. To oglądają Polacy

„Matlock”



Siedemdziesięciolatka wraca do pracy w prestiżowej kancelarii, gdzie wykorzystuje swoje niepozorne usposobienie i przebiegłe taktyki, aby wygrywać sprawy i ujawniać korupcję.



„Skorumpowani”



Wyciek nagrania naraża czwórkę przyjaciół z dzieciństwa na bezpośrednie niebezpieczeństwo i wciąga ich w sidła szantażu, ujawniając ich najgłębiej skrywane tajemnice, ambicje i obawy. Pełna zwrotów akcji historia na podstawie powieści „Skorumpowani” Jorge Zepedy Pattersona, w której przyjaciele odkrywają, że lojalność spajająca ich ciasny krąg może być równie krucha jak ich sekrety.



„Na wschód od Edenu”



Nowa interpretacja arcydzieła Steinbecka opowie wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.



„W głębinach”



Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.



„Unabomber”



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.



„Zwierzęta”



Gdy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają uwikłani w sieć kłamstw i intryg. Próbując zdobyć pieniądze na okup, muszą podejmować trudne decyzje i ujawniać sekrety, które mogą doszczętnie zrujnować ich świat.



„Mniej obcy”



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.



„Księgowy”



Christian Wolff (Ben Affleck), matematyczny geniusz zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi. Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje współpracę z legalną firmą. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. W miarę jak Christian zbliża się do odkrycia prawdy, liczba ofiar wzrasta.



„Szeptacz”



Filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”. Czytaj też:

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