QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz kadr?
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QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz kadr?

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„Wilk i zając”
„Wilk i zając” Źródło: Sojuzmultfilm
Przed tobą kadry z animacji, które wychowały całe pokolenia. Czy rozpoznasz je na pierwszy rzut oka?

Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem, kultowe bajki i bohaterów, na których czekało się z niecierpliwością? Przenieś się w czasie do PRL-u i sprawdź, ile pamiętasz z niezapomnianych wieczorynek!

Wieczorynki z PRL-u – QUIZ. Rozpoznasz kadr?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Wilk i Zając
  • Struś Pędziwiatr

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Źródło: WPROST.pl