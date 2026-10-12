QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz kadr?

Przed tobą kadry z animacji, które wychowały całe pokolenia. Czy rozpoznasz je na pierwszy rzut oka?
Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem, kultowe bajki i bohaterów, na których czekało się z niecierpliwością? Przenieś się w czasie do PRL-u i sprawdź, ile pamiętasz z niezapomnianych wieczorynek!
Wieczorynki z PRL-u – QUIZ. Rozpoznasz kadr?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki:
- Wilk i Zając
- Struś Pędziwiatr
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Źródło: WPROST.pl