Zapomnicie o „Wikingach”. Ten serial ma być lepszy i wszyscy na niego czekali

Podczas tegorocznego New York Comic Con Prime Video przeniosło fanów do X-wiecznej Norwegii podczas panelu poświęconego nowemu, wyczekiwanemu serialowi „Krwawy Topór” (oryg. „Bloodaxe”). W dyskusji udział wzięli showrunnerzy Michael Hirst (twórca „Wikingów”) i Horatio Hirst, a także członkowie obsady: Xavier Molyneux, Jessica Madsen i Levi Miller. Pojawił się pierwszy zwiastun produkcji i podano do wiadomości, kiedy będziemy mogli obejrzeć nowy obiecujący tytuł.

Nadchodzi nowy serial od twórców genialnych „Wikingów”. Co wiemy?

1. sezon „Krwawego Toporu” przedstawia drogę do władzy jednego z najsłynniejszych nordyckich najeźdźców w historii – Eryka Krwawego Topora (Xavier Molyneux) – oraz jego niezwykle wpływowej żony Gunnhild, znanej jako Matka Królów (Jessica Madsen). Gdy para rozpoczyna walkę o tron Norwegii, kraj pogrąża się w zaciekłych walkach, bezlitosnej rywalizacji, zmieniających się sojuszach i krwawych zdradach. W obliczu nadciągającej wojny i chaosu ogarniającego królestwo, w który zostają wciągnięci nie tylko bezwzględni królowie innych państw skandynawskich, ale również potężny angielski władca, rozpoczyna się nowa, porywająca, epicka i pełna magii nordycka saga.

Zobaczcie pierwszy zwiastun tej opowieści:

W obsadzie 1. sezonu znaleźli się Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte oraz Jesper Christensen.

Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu serialu „Krwawy Topór” zadebiutuje wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie już w środę, 20 stycznia 2027 roku. Jak ogłoszono już wcześniej, serial doczeka się także 2. sezonu, do którego zdjęcia są obecnie realizowane w Irlandii.

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