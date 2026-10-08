HBO Max ma teraz mocny skład. To 7 filmów, które ogląda cała Polska

HBO Max nie ma teraz jednego filmowego hitu, który zgarnia całą uwagę. Jest za to kilka bardzo różnych tytułów, które razem tworzą całkiem ciekawy obraz tego, co naprawdę chce się dziś oglądać w Polsce. Jest Kubrick i Fincher, są świeże premiery, głośne nazwiska i filmy, które najwyraźniej wciąż potrafią przyciągnąć widzów mimo upływu lat. Wybraliśmy 7 produkcji, które obecnie najmocniej trendują na HBO Max.

7 filmów które teraz rozgrzewają HBO Max do czerwoności

„Lodowy szlak: Zemsta”



Mike udaje się do Nepalu, aby rozsypać prochy swojego zmarłego brata na Mount Everest. Kiedy wraz z przewodnikiem spotykają najemników w autobusie turystycznym, są zmuszeni walczyć o ratunek dla siebie, pasażerów i mieszkańców wioski.



„Supergirl”



Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.



„Mechaniczna pomarańcza”



Główny bohater, Alex de Large, to młody i zdegenerowany lider "Drugów" - grupy młodocianych, ekstrawaganckich chuliganów, ubierających się w białe stroje, meloniki i martensy. Wieczorami przesiadują w barze, pijąc mleko i wsłuchując się w muzykę Ludwiga van Beethovena. Jednak nocami wyruszają do miasta, by bić, okradać bezbronnych ludzi i gwałcić kobiety. W końcu dochodzi do morderstwa... Wewnątrz grupy zaczyna się źle dziać, kumple postanawiają zmienić przywódcę, a sprzeciwiający się temu Alex zostaje wystawiony policji i skazany na 14 lat więzienia. Po dwóch latach odsiadki otrzymuje propozycję nie do odrzucenia - w zamian za skrócenie wyroku ma się poddać nowej eksperymentalnej terapii mającej na celu wyeliminowanie skłonności do przemocy. Niezwłocznie podpisuje niezbędne dokumenty i zostaje wywieziony do specjalistycznej kliniki, gdzie dwa razy dziennie jest poddawany praniu mózgu.



„Siedem”



Brad Pitt i Morgan Freeman występują w przerażającym thrillerze psychologicznym jako detektywi tropiący Johna Doe, seryjnego mordercę, który wybiera swe ofiary według siedmiu grzechów głównych. Dokładnie, metodycznie i z groteskowym wręcz artyzmem, zabójca zaplanował każde morderstwo w najdrobniejszych szczegółach. W miarę, jak śledztwo posuwa się naprzód, John Doe cierpliwie czeka na finałową konfrontację, zdecydowany doprowadzić swe mordercze arcydzieło do końca.



„Oczy szeroko zamknięte”



Tom Cruise i Nicole Kidman grają w ostatnim obrazie Stanleya Kubricka małżeństwo uwikłane w skomplikowaną sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Na wigilii organizowanej przez bogatego, niebanalnego Victora Zieglera (Sydney Pollack) prowokacyjne umizgi i niewinne flirty wzbudzają podejrzenie – lekarz wyższych sfer dr William Harford (Cruise) i jego seksowna żona Alice (Kidman) zerkają na siebie z daleka. Nieco później, ta pozornie doskonała para zweryfikuje swoje intymne fantazje seksualne, ale bez udziału współmałżonka. William złapany między rzeczywistością a iluzją, zazdrością i obsesją, walczy ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Czy pozwoli on dojść do głosu swym fantazjom erotycznym, czy też zachowa je w ukryciu? Czasami człowiek widzi wyraźniej, gdy jego oczy są szeroko zamknięte.



„Lśnienie”



Arcydzieło filmu grozy w reżyserii Stanley'a Kubricka. Jack (Jack Nicholson) przyjmuje posadę zimowego stróża w odciętym od świata eleganckim hotelu Overlook, dokąd przenosi się z żoną (Shelley Duvall) i synem (Danny Lloyd). Jack nigdy tam nie był - a może jest inaczej?



„Rozejm”



Dwaj żołnierze, walczący po przeciwnych stronach konfliktu domowego w Hiszpanii, trafiają do sowieckiego łagru podczas II wojny światowej. Muszą współpracować, by przetrwać zimno, głód i okrucieństwo obozu. Czytaj też:

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