To jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tego roku. Wszystkie 8 odcinków już w sieci

Debiutancka powieść Stephena Kinga „Carrie” ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Wyreżyserowana przez Briana De Palmę i nominowana do Oscara ekranizacja książki z 1976 roku na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu.

Teraz serialową wersję książki, pod okiem samego Stevena Kinga, jako producenta wykonawczego, stworzył wizjonerski showrunner i reżyser Mike Flanagan („Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Nocna msza”, „Nawiedzony dwór w Bly”, „Zagłada domu Usherów”). Ta adaptacja przenosi historię Carrie White do współczesności, w której szkolne okrucieństwo nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Media społecznościowe nadają mu nowy zasięg, a serialowy format pozwala przyjrzeć się bohaterom i decyzjom, które prowadzą do jednej wstrząsającej nocy.

Nowa interpretacja debiutanckiej powieści Stevena Kinga. Już są wszystkie odcinki

Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer H. Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Gdy nagła i przedwczesna śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w bezwzględnym środowisku publicznego liceum, Carrie musi zmierzyć się z falą nękania i prześladowań, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych i wstrząsają jej lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym. Liczący osiem pełnych napięcia odcinków serial rozwija kultową historię stworzoną przez Stephena Kinga, pogłębiając portrety bohaterów i narastające między nimi napięcia oraz śledząc pozornie drobne, codzienne decyzje, które prowadzą do jednej wstrząsającej nocy. To poruszająca i niezwykle ludzka opowieść o starciu życzliwości z okrucieństwem oraz o tym, czy jesteśmy świadkami narodzin bohaterki, potwora czy kogoś znacznie bardziej złożonego.

W głównej obsadzie, obok Summer H. Howell, znaleźli się Samantha Sloyan jako Margaret White, Siena Agudong jako Sue Snell, Alison Thornton jako Chris Hargensen, Joel Oulette jako Tommy Ross, Josie Totah jako Tina, Arthur Conti jako Billy, Thalia Dudek jako Emaline, Amber Midthunder jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard jako dyrektor Grayle. W rolach gościnnych zobaczymy m.in. Michaela Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahula Kohliego, Tima Bagleya oraz Heather Graham.

Wszystkie osiem odcinków serialu „Carrie” jest już (od środy 7 października) dostępnych wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

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