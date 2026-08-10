15 nowości w tym tygodniu na Netflix! To wszyscy włączą

W tygodniu od 10 do 16 sierpnia na Netfliksie zadebiutuje aż 15 nowych tytułów. Pojawią się klasyki – aż dwie perełki z uwielbianym przez widzów Piercem Brosnanem czy romans obyczajowy, który wzbudzi nostalgię z Sandrą Bullock i Nicole Kidman w głównych rolach. Najwięcej jednak Netflix serwuje swoich oryginalnych treści. Nie zabraknie nowych thrillerów, produkcji opartych na prawdziwych historiach, kryminałów, ale też komedii. Sprawdźcie pełną rozpiskę i dopiszcie to co was interesuje do swoich list "do obejrzenia", żeby nic wam nie umknęło.

Hit za hitem w tym tygodniu na Netflix. Pełna rozpiska premier

„MOURINHO”



Kręcony przez dwa lata serial „José Mourinho” to historia człowieka, który zrewolucjonizował postrzeganie roli menedżera piłkarskiego. Pokazuje jego drogę na pozycję jednego z najbardziej utytułowanych i bezkompromisowych ludzi w świecie piłki nożnej – Mourinho zdobył tytuły mistrzowskie w czterech różnych krajach i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

Premiera: 11/8/2026



„Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia””



Pięć lat po zdobyciu władzy w półświatku Nando, mieszkający obecnie w Serbii, zostaje zmuszony do powrotu do Brazylii, gdy jego nastoletnia córka Bruninha, z którą nie utrzymywał kontaktów, buntuje się i ucieka z domu. Gdy Nando próbuje odbudować więzi z rodziną i uciec od przeszłości, zostaje zdradzony przez swojego najbliższego sojusznika i poddany presji ze strony organizacji, którą niegdyś kierował. Rozdarty między lojalnością wobec świata przestępczego a rodziną, Nando musi podjąć ostateczną, zmieniającą życie decyzję: zaryzykować wszystko, by porzucić kryminalną przeszłość i zapewnić swoim dzieciom przyszłość, której sam nigdy nie miał. „Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia”” to porywający dramat o odkupieniu, rodzinie i wyrwaniu się z kręgu przemocy, który udowadnia, że na zmianę nigdy nie jest za późno.

Premiera: 12/8/2026



„To nie takie proste”



Opowiada o poukładanym życiu scenarzystki telewizyjnej, które zaczyna się walić, gdy powraca jej niewidziana od 27 lat matka z sekretem zmieniającym wszystko.

Premiera: 13/8/2026



„Moje dziecko”



Zdruzgotana kolejnymi poronieniami i przytłoczona społecznym ostracyzmem młoda mężatka Alejandra udaje ciążę. Desperackie kłamstwo szybko wymyka się spod kontroli i przeradza w ogólnokrajowy skandal. Nominowana do Oscara Maite Alberdi z niezwykłą intymnością zgłębia naturę prawdy, siłę rodzinnych więzi oraz przytłaczający ciężar społecznych oczekiwań.

Premiera: 13/8/2026



„Oponiarze”



Will (Steven Gerben), nerwowy i niewykwalifikowany spadkobierca sieci warsztatów samochodowych, próbuje uratować firmę ojca pośród chaosu, którego sprawcą jest pracujący dla niego kuzyn Shane (Shane Gillis).

Premiera: 13/8/2026



„Moja wspaniała kariera”



Zbuntowana Sybylla marzy tylko o pisaniu, więc wybór ekscytującej kariery zamiast bezpiecznego małżeństwa przychodzi jej łatwo - dopóki nieoczekiwanie się nie zakochuje.

Premiera: 13/8/2026



„Nie życzcie mi powodzenia”



Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.

Premiera: 13/8/2026



„Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja”



Dla Ollego jedno jest jasne: jego najlepszy przyjaciel Matze najwyraźniej został poddany praniu mózgu przez swoją nową dziewczynę Rebeccę. Jej zgubny wpływ zagraża nie tylko ich przyjaźni, ale przede wszystkim podróży dookoła świata, którą Olli i Matze planowali od lat, dopracowując każdy szczegół. Rozwiązanie jest więc tylko jedno: trzeba powstrzymać Rebeccę!

Premiera: 14/8/2026



„Moria”



Moria Casán obchodzi 80. urodziny, przedstawiając fikcyjną wersję siebie jako lalkarki pociągającej za sznurki we własnej historii. Trzy wspaniałe aktorki — Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani i Cecilia Roth — wcielają się w nią na różnych etapach życia. Serial nie jest zwykłym portretem gwiazdy, która odniosła sukces w kinie, teatrze i telewizji. To historia kobiety, która przekształciła transgresję w sposób na przetrwanie, i zarazem hołd dla argentyńskiej popkultury.

Premiera: 14/8/2026



„Zgodnie z prawem”



Utalentowana młoda prokuratorka zostaje wciągnięta w brutalną więzienną siatkę przestępczą kierowaną przez swojego brata, którego uważała za zmarłego, i musi wybrać między sprawiedliwością a rodziną, prawem a przetrwaniem oraz prawdą a zdradą.

Premiera: 14/8/2026



„Totalna magia”



Opowieść o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic. Po śmierci rodziców, Sally (S. Bullock) i Gillian (N. Kidman) wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem uczą się, jak uprawiać sztukę czarnoksięską. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę. Zgodnie z przekleństwem, "miłość musi skończyć się śmiercią"...Premiera: 11/8/2026



„Czego pragnie dziewczyna”



Daphne zamieszkuje w Londynie u swojego ojca, który lata temu porzucił jej matkę. Prosta dziewczyna musi przyzwyczaić się do sztywnych zasad panujących na angielskim dworze.

Premiera: 12/8/2026



„Po zachodzie słońca”



Akcja filmu rozpoczyna się w momencie, w którym większość podobnych gatunkowo się kończy – oto mistrz kradzieży (Pierce Brosnan) odpływa łodzią do tropików po udanym ostatnim skoku. Kiedy pojawia się depczący mu po piętach agent FBI by sprawdzić, czy złodziej naprawdę już na dobre zrezygnował ze swojego procederu, pomiędzy bohaterami rozpoczyna się nowa gra w kotka i myszkę.

Premiera: 13/8/2026



„Pacific Rim”



Świat nie umie obronić się przed morskimi potworami z innego wymiaru. Ostatnią nadzieją naszej planety stają się wydalony ze służby pilot i niedoszkolona nowicjuszka.

Premiera: 13/8/2026



„Krawiec z Panamy”



Akcja toczy się w Panamie, kraju, w którym nic nie jest tym, czym wydaje się być. Harry Pendel niegdyś był drobnym kanciarzem, a dziś jest eleganckim krawcem, u którego ubierają się przedstawiciele wyższych sfer. Wiedzie szczęśliwe życie u boku pięknej żony Louisy. Harry wpada w pułapkę zastawioną przez Andrew Osnarda, bezwzględnego brytyjskiego szpiega o nienagannych manierach. Osnard żąda od Harry'ego, by szpiegował wysoko postawionych polityków, których ubiera. Harry ma jednak bogatą fantazję i działając w obronie własnej wpada na pomysł niesamowitej intrygi. Problem w tym, że intryga, którą uknuł, zatacza coraz szersze kręgi i wkrótce wymyka mu się z rąk, grożąc wybuchem międzynarodowego konfliktu na wielką skalę.

Premiera: 15/8/2026 Czytaj też:

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