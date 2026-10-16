Netflix z solidną dawką nowości. 6 mocnych perełek już jest!

Czwartek 16 października to kolejny dzień, w którym Netflix dorzuca do swojej biblioteki mocne nowości. Aż sześć tytułów debiutuje dziś na platformie i sporo z nich powinno trafić w gusta widzów z Polski. Opisujemy każdy tytuł na poniższej liście. Sprawdźcie, czy znajdziecie tu coś dla siebie.

6 mocnych nowości od Netflix. Dziś debiutują te tytuły

„Solidna terapia”



Film o pragmatycznym psychoanalityku (Ricardo Darín), który stracił wiarę w konwencjonalne metody terapii i zaczyna testować granice w pracy z pacjentami, osiągając całkiem dobre wyniki — aż zjawia się u niego pisarz zmagający się z blokadą twórczą (Diego Peretti).



„Seriously Single Too”



Dineo i Noni – przyjaciółki, które chcą razem podbić imprezowy świat – stają oko w oko ze swoim największym lękiem, gdy chłopak Noni spontanicznie się jej oświadcza.



„Apostoł”



Prawdziwa historia outsidera, który dzięki nieustępliwej determinacji dostaje się do zamkniętego kręgu Wu-Tang Clan, w którym ambicja i kreatywność przyniosły światu kontrowersyjny album. Nagrodzona Oscarem producentka Joanna Natasegara debiutuje jako reżyserka filmu fabularnego. Film to obejmująca całe dekady historia holendersko-marokańskiego rapera i producenta Cilvaringza, który z najbardziej oddanego fana grupy okazał się niespodziewanie najlepszym uczniem swoich bohaterów z dzieciństwa, w tym The RZA, którego wpływ zdecydował o dalszych losach muzyka.



„Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie”



Reżyser Judd Apatow przedstawia osobisty portret jednej z najbardziej wyjątkowych postaci świata komedii. Film śledzi życie i karierę legendy stand-upu i programu „Saturday Night Live” od chwili, kiedy Norm zyskał sławę jako zdystansowany prezenter „Weekend Update”, aż po czasy, gdy zasłynął jako najlepszy z komików – mistrz absurdu, ironii i zaskoczeń. Ten film dokumentalny, stworzony w całości z materiałów archiwalnych, osobistych zdjęć i rzadko pokazywanych nagrań prywatnych udostępnionych przez fanów i przyjaciół pozwala Normowi opowiedzieć o sobie własnym głosem. To wyraz uznania dla mistrza komedii o bezkonkurencyjnym wpływie na świat stand-upu i komedii telewizyjnej.



„Do diabła z miłością”



Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.



„Organize İşler”



Gdy pojawia się tajemnicza mapa skarbów, Asım Noyan i jego ekipa zostają wciągnięci w niebezpieczny wyścig, w którym depczą im po piętach bezwzględni rywale i poszukiwacze z całego świata. Czytaj też:

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