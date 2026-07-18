30 najlepszych filmów Toma Cruise'a w sieci. Idealne perełki na weekend

Od ponad czterech dekad Tom Cruise pozostaje jedną z największych gwiazd światowego kina. Choć najbardziej kojarzy się z widowiskowymi filmami akcji i serią „Mission: Impossible”, jego filmografia jest znacznie bogatsza. Na koncie ma także cenione dramaty, kino sensacyjne, science fiction, komedie i produkcje nagradzane przez krytyków. Niezależnie od gatunku słynie z ogromnego zaangażowania w każdą rolę, a wiele scen kaskaderskich wykonuje samodzielnie, co stało się jego znakiem rozpoznawczym.

Przygotowaliśmy zestawienie ponad 30 najlepszych filmów z udziałem Toma Cruise'a, które można obecnie obejrzeć na platformach streamingowych. Znajdziecie tu zarówno największe przeboje, które przeszły do historii kina, jak i mniej oczywiste tytuły warte nadrobienia.

30+ najlepszych filmów Toma Cruise'a, które znajdziesz w sieci

„Vanilla Sky”



Tom Cruise gra bogatego „kobieciarza”, który niespodziewanie zakochuje się w dziewczynie (Penelope Cruz) swojego przyjaciela (Jason Lee). Niestety, w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez byłą narzeczoną (Cameron Diaz) jego twarz jest całkowicie zmasakrowana. Po operacji plastycznej staje się nowym człowiekiem. Jednakże zbieg tajemniczych okoliczności uświadamia mu, że z jakiś powodów nie ma już kontroli nad własnym życiem.



„Za horyzontem”



Ameryka w okresie Wielkiej Kolonizacji. Do Nowego Świata trafia para młodych ludzi (Tom Cruise i Nicole Kidman). Pochodzą oni z diametralnie różnych kręgów społecznych, łączony ich jednak wspólne marzenie. Pragną zdobyć skrawek własnej ziemi. Czy młodość i entuzjazm przetrwa konfrontację z surowymi i brutalnymi prawami rządzącymi Dzikim Zachodem? Czy rodzące się uczucie będzie w stanie połączyć tak różne osobowości?



„Niepamięć”



Rok 2077, z powodu napromieniowania Ziemi ludzie przenieśli się na księżyc Saturna, Tytana. Jack Harper wpada na trop zagadki, która całkowicie zmienia jego światopogląd i przyszłość ludzkości.



„Mission: Impossible II”



Były agent IMF, Sean Ambrose, wykrada wirusa. Ethan Hunt zostaje wysłany do Sydney, by go odzyskać.



„Top Gun”



Elitarna szkoła Top Gun ma w swoich szeregach tylko najlepszych pilotów amerykańskiej marynarki wojennej. Doskonalą to, co najbardziej ekscytujące - walki manewrowe myśliwców. O laur najzdolniejszego lotnika rywalizują Tom Cruise jako Pete „Maverick” Mitchell i Val Kilmer jako Tom „Iceman” Kazansky. Obaj są bardzo pewni swoich umiejętności. Na ziemi brawura Mavericka pozwala mu uwieść piękną instruktorkę graną przez Kelly McGillis. W powietrzu bywa przyczyną samowolnych decyzji. Przyszłość Mavericka stanie pod dużym znakiem zapytania po tragicznym wypadku w powietrzu.



„Walkiria”



II Wojna Światowa. Po powrocie z Afryki Północnej pułkownik Claus von Stauffenberg przystępuje do spisku oficerów Wehrmachtu, mającego na celu zabicie Adolfa Hitlera i odsunięcie nazistów od władzy w Niemczech.



„Wszystkie właściwe posunięcia”



Gracz szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego pragnie studiować w college'u dzięki stypendium sportowemu. Przeszkodą na jego drodze do spełnienia marzeń jest konflikt z trenerem.



„Wywiad z wampirem”



Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.



„Jack Reacher: Jednym strzałem”



Były żołnierz, Jack Reacher, przyjeżdża do małego miasteczka, by wyjaśnić sprawę wyszkolonego wojskowego snajpera, który zastrzelił pięć przypadkowych ofiar.



„Ostatni samuraj”



Kapitan Nathan Algren w niewoli u samurajów poznaje ich zwyczaje i znajduje spokój, którego od dawna szukał po wojnach z Indianami.



„Mission: Impossible”



CIA dociera do informacji o podwójnym agencie, który zamierza sprzedać listę z nazwiskami wszystkich szpiegów amerykańskiego wywiadu. Władze agencji zrobią wszystko, żeby go powstrzymać. Do Pragi wysłana zostaje grupa operacyjna dowodzona przez Jima Phelpsa, której zadaniem jest zdemaskowanie zdrajcy. Niestety akcja kończy się ogromnym niepowodzeniem. O zdradę zostaje oskarżony tajny agent Ethan Hunt. Niewinny mężczyzna musi teraz zrobić wszystko, żeby oczyścić się z zarzutów i powstrzymać wroga zanim będzie za późno.



„Mission: Impossible III”



Ethan Hunt stara się wieść spokojne, ustatkowane życie u boku swej ukochanej. Mężczyzna przestał brać aktywny udział w operacjach specjalnych i zajmuje się szkoleniem przyszłych agentów. Pewnego dnia dowiaduje się jednak, że jedna z jego byłych uczennic zaginęła w trakcie jednej z akcji. Hunt rusza z zespołem odbić ją z rąk niebezpiecznego handlarza bronią - Owena Daviana. Trzecia część opowieści o przygodach błyskotliwego agenta IMF Ethana Hunta, który musi zmierzyć się z bardzo niebezpiecznym i nieuchwytnym przestępcą.



„Oczy szeroko zamknięte”



Tom Cruise i Nicole Kidman grają w ostatnim obrazie Stanleya Kubricka małżeństwo uwikłane w skomplikowaną sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Na wigilii organizowanej przez bogatego, niebanalnego Victora Zieglera (Sydney Pollack) prowokacyjne umizgi i niewinne flirty wzbudzają podejrzenie – lekarz wyższych sfer dr William Harford (Cruise) i jego seksowna żona Alice (Kidman) zerkają na siebie z daleka. Nieco później, ta pozornie doskonała para zweryfikuje swoje intymne fantazje seksualne, ale bez udziału współmałżonka. William złapany między rzeczywistością a iluzją, zazdrością i obsesją, walczy ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Czy pozwoli on dojść do głosu swym fantazjom erotycznym, czy też zachowa je w ukryciu? Czasami człowiek widzi wyraźniej, gdy jego oczy są szeroko zamknięte.



„Wojna światów”



Ray Ferrier (Tom Cruise) jest pracownikiem doków, który mieszka w New Jersey. Mężczyzna jest rozwiedziony z Mary Ann (Miranda Otto), a jego relacja z dziećmi – Rachel (Dakota Fanning) oraz Robbiem (Justin Chatwin) – jest dość skomplikowana. Pewnego dnia okazuje się, że Ray musi zająć się synem i córką przez kilka dni. W tym samym czasie na całym świecie mają miejsce niepokojące wydarzenia. Pojawiają się bardzo intensywne burze, którym towarzyszą silne wyładowania elektryczne. W ich mieście niespodziewanie zjawiają się kosmici, a Ferrier musi zrobić wszystko, żeby ocalić dzieci przed niebezpieczeństwem.



„Firma”



Młody i zdolny prawnik, absolwent Harvardu, Mitch McDeere (Tom Cruise) dostaje bardzo korzystną ofertę pracy w znanej firmie prawniczej w Memphis. Wysoka pensja, drogi dom, luksusowy samochód – w zamian firma wymaga tylko oddania i posłuszeństwa. Wkrótce Mitch odkrywa, że za firmą stoi mafia. FBI zwraca się do niego z propozycją współpracy. Mitch musi teraz dokonać trudnego wyboru: jeżeli będzie milczeć – czeka go więzienie, jeżeli zdradzi – wyda na siebie wyrok śmierci.



„Magnolia”



Jeden dzień z życia kilkorga zwykłych mieszkańców San Fernando Valley w Południowej Kalifornii. Umierający na raka starszy pan, jego dużo młodsza żona, genialny kilkunastoletni zwycięzca teleturniejów, policjant z problemami, telewizyjny showman, dziewczyna zagłuszająca specyficznym trybem życia poczucie pustki, kobieta ślepo zakochana w swoim mężu. Każde z nich boryka się ze swoimi rozterkami, dramatami, chwile tragiczne mieszają się z radosnymi. Losy bohaterów przeplatają się, dochodzi do spotkań, które oczyszczają i dają nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w życiu.



„Jerry Maguire”



Bohaterem filmu jest świetnie zarabiający agent sportowy. Pewnego dnia buntuje się przeciwko zakłamaniu, bezduszności i zachłanności ludzi z branży. W jednej chwili traci pracę, przyjaciół i klientów. Maguire nie zamierza się jednak poddawać... To film reżysera „U progu sławy” z Tomem Cruisem i Oscarowym Cubą Goodingiem Jr. W swojej pierwszej głośnej roli wystąpiła w „Jerrym Maguire” Renee Zellweger.



„Ludzie honoru”



Cruise i Moore grają dwoje prawników amerykańskiej marynarki wojennej prowadzących śledztwo w sprawie o zabójstwo, która grozi wybuchem skandalu na wielką skalę. Gdy zwierzchnicy powierzają im obronę dwóch żołnierzy piechoty morskiej oskarżonych o zamordowanie kolegi, natrafiają na zmowę milczenia w imię lojalności i honoru. Odkrywają przy tym istnienie niepisanego kodeksu i stawiają czoła jego zaciekłemu obrońcy (Nicholson).



„Barry Seal: Król przemytu”



Tom Cruise jeszcze raz łączy siły z Dougiem Limanem, reżyserem „Na skraju jutra”, by przypomnieć międzynarodową eskapadę opartą na bulwersujących faktach – historię kanciarza i oszusta, który wdał się w jedną z największych tajnych operacji w historii USA. „Barry Seal: Król przemytu”, ujawniający najtajniejszy sekret CIA, przypomina starą prawdę: „Nie jest zbrodnią to, co robisz w imię wyższych racji”.



„Urodzony czwartego lipca”



Biografia Rona Kovica. Sparaliżowany podczas wojny wietnamskiej Ron nabiera antywojennego nastawienia i staje się politycznym aktywistą praw człowieka po tym, jak poczuł się zdradzony przez państwo.



„Zakładnik”



Vincent (Tom Cruise) jest zimnym, wyrachowanym płatnym mordercą, prowadzącym swoją grę. Max (Jamie Foxx) jest taksówkarzem o wielkich ambicjach i małych szansach. Tej fatalnej nocy Max ma zawieźć Vincenta na kolejna robotę – jedna noc, pięć postojów, pięć strzałów i ucieczka. Dwaj mężczyźni o krańcowo odmiennych życiorysach, połączeni wbrew woli – żaden z nich nie będzie już taki sam. Ta noc zmieni wszystko...



„Kolor pieniędzy”



W osobach Vince'a (Cruise) i jego seksownej, wygadanej przyjaciółki (Mary Elizabeth Mastrantonio) znajduje godnych siebie naśladowców. „Kolor pieniędzy” to wspaniale opowiedziana historia oszałamiająca błyskotliwą pracą operatorską.



„Rain Man”



Charlie Babbit (Cruise) to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie. Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego ? Raymond (Hoffman). Charlie porywa brata, mając nadzieję na uzyskanie połowy spadku. Początkowo Raymond doprowadza go do szału, jednak z czasem wyciąga Charliego z jego egoistycznej rzeczywistości, a wraz z wzajemnym zrozumieniem, między braćmi nawiązuje się uczucie przyjaźni i miłości.



„Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Na skraju jutra”



Walczący z agresywną rasą obcych żołnierz zostaje zamknięty w pętli czasu i skazany na ciągłe przeżywanie tego samego dnia. On i legendarna bohaterka wojenna łączą siły, aby powstrzymać agresorów.



„Ryzykowny interes”



Pod nieobecność rodziców nastolatek Joel poznaje kobietę lekkich obyczajów, Lanę, i za jej namową urządza w miejscu zamieszkania... dom publiczny.



„Mission: Impossible – Ghost Protocol”



Hunt i jego ekipa zostają oskarżeni o zamach w siedzibie rosyjskiej Dumy. Planują udaremnić kolejny atak i oczyścić się z zarzutów.



„Mission: Impossible – Rogue Nation”



Ethan Hunt (Tom Cruise), agent elitarnej rządowej jednostki Impossible Missions Force, po raz kolejny udowodni, że nie ma dla niego misji niemożliwej. Po rozwiązaniu IMF, Ethan (Tom Cruise) zostaje na lodzie, sam przeciw wysoko wyspecjalizowanej sieci agentów, Syndykatowi, który jest zdeterminowany, by zaprowadzić na świecie nowy porządek. Służyć ma temu eskalacja ataków terrorystycznych. Ethan, nie mając innego wyjścia, skrzykuje starą gwardię, by stawić czoła groźnemu Syndykatowi. Dołącza do nich zdyskredytowana agentka brytyjskiego wywiadu, która może, ale nie musi, stać po stronie IMF. Tak rozpoczyna się najbardziej nieprawdopodobna misja. Mission: Impossible.



„Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One”



W „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.



„Top Gun: Maverick”



Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej, Pete „Maverick” Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.



„Mission: Impossible – Fallout”



Minęły dwa lata od czasu schwytania przez Ethana Hunta (Tom Cruise) i jego ekipę przywódcy Syndykatu Salomona Lane'a (Sean Harris). Teraz IMF zajmuje się ściganiem organizacji o nazwie Apostołowie. Kiedy po nieudanej misji w Berlinie skradziony zostaje rosyjski pluton, Hunt i jego ludzie zostają wysłani do Paryża. Ma tam dojść do transakcji związanej z pierwiastkiem. Ceną odzyskania skradzionego plutonu okazuje się być jednak wolność Salomona Lane'a... Czytaj też:

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