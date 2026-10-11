„Klimat miażdży”. Filmowy thriller z HBO Max to ukryta perełka serwisu

Alex Garland, scenarzysta „28 dni później” i „W stronę słońca” w 2014 roku zaprosił widzów do świata przyszłości, która działa się i dzieje teraz, a o której często nie mamy pojęcia.

Film, który trzeba obejrzeć. Teraz ten thriller jest na HBO Max

Film „Ex Machina” to thriller, opowiadający o młodym informatyku Calebie (Dohmnall Gleeson), który wygrywa firmowy konkurs i na tydzień trafia do laboratorium, w którym pracuje szef firmy – Nathan (Oscar Isaac). Caleb poznaje w nim piękną Avę (Alicia Vikander) – pierwszą na świecie sztuczną inteligencję pod postacią kobiety. Ava jest wynikiem eksperymentu Nathana. Czuje, myśli, wzrusza się i boi o własną przyszłość. Caleb nie wie, że sam jest częścią eksperymentu, który ma sprawdzić, jak na postać Avy zareaguje przeciętny człowiek.

„Atmosfera miażdży. Szkoda, że film przeszedł praktycznie bez echa”; „Niesamowity film. Świetna realizacja, genialnie wykreowane postacie i ta atmosfera napięcia przez cały film”; „Doskonałe studium ludzkiej natury i obnażenie męskich przywar o które nieraz się potykamy. Dobra strona techniczna uzupełniona subtelną ścieżką dźwiękową”; „Bardzo sprawnie napisany scenariusz, dawkujący widzowi kolejne ważne informacje”; „Kolejny film na temat sztucznej inteligencji, bardziej dosadny. Ciekawie przedstawiony, nie nudzi i skłania do refleksji”; „Piękny i hipnotyzujący, a zarazem przerażający i okrutny”; „Coraz rzadziej spotykane, eleganckie i inteligentne sci-fi. Nie zarzuca widza swoimi tezami, a pozwala mu na stworzenie własnych. Atmosfera i zdjęcia – rewelka” – piszą o nim widzowie, który dali mu notę 7,3/10. Jeszcze bardziej zachwyceni filmem, który choć liczy już kilka lat, zupełnie się nie zestarzał, są krytycy. Ocenili go na 7,7/10.

Jeżeli macie ochotę na dobre kino – film „Ex Machina” czeka na was teraz na HBO Max.

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