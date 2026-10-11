Najlepsze filmy z Russellem Crowem w sieci. 25 perełek idealnych na seans

Russell Crowe to aktor, który potrafi równie przekonująco wcielić się w nieustraszonego wojownika, bezwzględnego stróża prawa, genialnego matematyka czy człowieka zmagającego się z własnymi demonami. W jego filmografii nie brakuje wielkich widowisk, trzymających w napięciu thrillerów, poruszających dramatów i produkcji, do których chce się wracać po latach. Wybraliśmy 25 filmów z udziałem australijskiego aktora, które szczególnie dobrze sprawdzą się na dobry seans. Wszystkie z tych filmów obecnie znajdziesz na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Podpowiadamy, gdzie.

Nie tylko „Gladiator”. 25 świetnych filmów z Russellem Crowem

„Szybcy i martwi”



Do małego miasteczka na Dzikim Zachodzie, rządzonego silną ręką przez Heroda (Gene Hackman), przyjeżdża tajemnicza Ellen (Sharon Stone). Z nikim nie rozmawia, czasem tylko patrzy dzikim wzrokiem, od którego przeszywa dreszcz. Kid (Leonardo DiCaprio), rzekomy syn Heroda, wiecznie otoczony wianuszkiem dziewcząt, bardzo interesuje się tajemniczą nieznajomą. Wkrótce Herod przyprowadza Corta (Russell Crowe), swego dawnego kompana, obecnie księdza. Między duchownym a Ellen od razu iskrzy. Rozpoczyna się turniej rewolwerowców. Cała czwórka bierze w nim udział, a zwycięzca może być tylko jeden. Zostanie nim najszybszy strzelec. Reszta będzie martwa...

Do obejrzenia na: Prime Video, Polsat Box Go



„Tajemnice Los Angeles”



Doskonała adaptacja powieści Jamesa Ellroya - trzech policjantów, dziewczyna na telefon, homoseksualista, dziennikarz oraz komendant policji jako główni bohaterowie tajemniczej historii o ambicji, korupcji i marzeniach.

Do obejrzenia na: Prime Video, Player



„Mystery, Alaska”



Mistery na Alasce jest małą mieściną gdzie wszyscy się znają , co nie którzy romansują, ba potem o tym opowiadają, Pewnego dnia do rodzinnego miasteczka przyjeżdża dziennikarz i robi reportaż o miejscowej drużynie hokeja, która dla mieszkańców jest esencją życia i powodem do dumy. Efektem reportażu jest propozycja rozegrania meczu z jedną z zawodowych drużyn NHL.

Do obejrzenia na: Prime Video



„Informator”



Pracownik koncernu tytoniowego, Jeffrey Wigand (Russell Crowe), zostaje zwolniony. Za namową reportera, Lowella Bergmana (Al Pacino), udziela wywiadu, w którym zarzuca byłym pracodawcom, że do swoich produktów dodają chemiczną substancję uzależniającą. Oskarżone firmy podejmują akcję odwetową. Media rozpętują przeciwko Jeffreyowi kampanię. Rozpada się jego małżeństwo z Liane (Diane Venora), a nieznani sprawcy grożą mu. Rozpoczyna się proces.

Do obejrzenia na: Prime Video, Apple TV



„Gladiator”



Generał Maximus (Russell Crowe) zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. "Gladiator" to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.

Dostępny na: SkyShowtime, Prime Video



„Dowód życia”



Amerykański inżynier budujący tamę w fikcyjnym państwie Tecala został porwany przez lewackich partyzantów. Jego żona z pomocą zawodowego negocjatora prowadzi rokowania w sprawie okupu. Nie wiadomo jednak, czy inżynier zostanie zwolniony i czy będzie miał do kogo wracać. Kruchy pokój między partyzantami a rządem Tecali może w każdej chwili zostać zerwany, co dla uprowadzonego Amerykanina oznaczać będzie pewną śmierć. Także jego życie rodzinne jest zagrożone, bowiem żona i negocjator zdążyli się już bardzo polubić...

Do obejrzenia na: Prime Video, Apple TV



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.

Do obejrzenia na: Prime Video, Player



„Pan i władca: Na krańcu świata”



„Lucky” Jack Aubrey (Russell Crowe) jest walecznym komandorem marynarki królewskiej. Jego fregata zostaje znienacka zaatakowana przez przeważające siły wroga. Mimo iż w czasie potyczki jednostka zostaje poważnie uszkodzona, a wielu członków załogi odnosi rany, komandor Jack Aubrey decyduje się na morderczy pościg przez dwa oceany, starając się za wszelką cenę przechwycić wrogi okręt. Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę. Jeśli komandorowi uda mu się pokonać nieprzyjacielską jednostkę, zdobędzie rozgłos i sławę, jeśli nie – pogrąży siebie i swoją załogę.

Do obejrzenia na: HBO Max



„Człowiek ringu”



Opowieść o losach legendarnego sportowca Jima Braddocka – boksera, który po serii przegranych pojedynków, został zmuszony do porzucenia ringu. Podczas trudnych lat Wielkiego Kryzysu podejmował się wielu zajęć, by utrzymać rodzinę. Właśnie w tym okresie ponownie otrzymał szansę zmierzenia się z jednym z najlepszych bokserów tamtych czasów. Po niespodziewanym dla wszystkich zwycięstwie został wystawiony do walki z mistrzem świata – zawodnikiem znanym z uśmiercenia kilku swoich ringowych przeciwników.

Dostępny na: Disney+, Prime Video





„Dobry rok”



Londyński specjalista od inwestycji Max Skinner przybywa do Prowansji, by sprzedać odziedziczoną po zmarłym wuju małą winnicę. Miejsce, które miało być kolejną inwestycją, nieoczekiwanie staje się zwrotnym punktem w życiu biznesmena. Odkrywając tajemnice przeszłości, Max odnajduje również piękną kobietę, a wraz z nią uczucie, którego zawsze szukał. Poznaje wreszcie prawdziwy smak życia!

Dostępny na: Disney+



„W sieci kłamstw”



Trwa polowanie CIA na niebezpiecznego przywódcę serii ataków terrorystycznych. Roger Ferris (L. DiCaprio) to człowiek agencji, który działa w terenie, przemieszczając się z miejsca na miejsce w pogoni za informacjami, które pozwolą mu uprzedzać zagrożenie. Oko na niebie - satelitarne łącze obserwuje Ferrisa. Po drugiej stronie łącza znajduje się Ed Hoffman (R. Crowe), kontrolujący przebieg zdarzeń z odległości tysięcy kilometrów. I gdy Ferris zbliża się do celu, odkrywa, że zaufanie może stanowić śmiertelne zagrożenie, lecz jest konieczne do przetrwania.

Dostępny na: Player, Prime Video, Apple TV



„American Gangster”



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.

Dostępny na: Prime Video, Canal+, Netflix



„Robin Hood”



W XIII-wiecznej Anglii Robin i jego banda stawiają czoła korupcji i prowadzą rebelię przeciwko skorumpowanemu królowi.

Dostępny na: SkyShowtime, Netflix



„Stan gry”



Kongresman Stephen Collins (Ben Affleck) to wschodząca gwiazda swojej partii, do czasu gdy jego asysentka/kochanka zostaje zamordowana, a umiejętnie skrywane intrygi zaczynają wychodzić na jaw. Dziennikarz śledczy Cal McAffrey (Russell Crowe) ma wątpliwe szczęście być dawnym przyjacielem polityka i zostać przydzielonym do jego sprawy przez swoją szefową, bezkompromisową panią redaktor Cameron (w tej roli również zdobywczyni Oscara – Helen Mirren). Kiedy Cal i jego partnerka Della zaczynają zagłębiać się w sprawę mogącą wstrząsnąć posadami świata władzy, przekonują się, że gdy w grę wchodzą miliardy dolarów, niczyje uczucia, prywatność ani życie nie mają znaczenia.

Dostępny na: Canal+, Player, Apple TV, Prime Video



„Les misérables: Nędznicy”



Adaptacja musicalu na podstawie powieści Victora Hugo. Były więzień, Jean Valjean, dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym, podczas gdy prześladuje go inspektor Javert.

Dostępny na: Apple TV+



„Władza”



Były policjant Billy Taggart (Mark Wahlberg) otrzymuje zlecenie od samego burmistrza, Nicholasa Hostetlera (Russell Crowe). Zadanie wydaje się być typową pracą prywatnego detektywa, polega na śledzeniu żony zleceniodawcy (Catherine Zeta-Jones) i zdobyciu dowodów jej niewierności. Wkrótce jednak Billy zdaje sobie sprawę, że wplątał się w znacznie większy i o wiele bardziej niebezpieczny skandal.





Dostępny na: CDA



„Noe: Wybrany przez Boga”



Zainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu i nadziei Darren Aronofsky przekłada na język filmu osobistą wizję opowieści o Noem. Russell Crowe wciela się w niej w postać człowieka, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat. Film podejmuje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, zniszczenia i miłosierdzia, nadziei oraz rodziny.

Dostępny na: HBO Max, Netflix, Prime Video



„The Nice Guys. Równi Goście”



Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku.

Dostępny na: Prime Video



„Wymazać siebie”



Historia Jareda (Lucas Hedges), syna baptystycznego pastora w małym amerykańskim miasteczku. Jared w wieku 19 lat dokonuje przed rodzicami (Nicole Kidman, Russell Crowe) coming outu. Rodzice stawiają chłopakowi ultimatum – albo podda się terapii konwersyjnej, albo zostanie wykluczony z kościoła, straci rodzinę i przyjaciół. Prawdziwa historia walki młodego człowieka o siebie i swą tożsamość.

Dostępny na: Prime Video



„Prawdziwa historia gangu Kelly'ego”



Lata 60. XIX wieku, Australia. Rodzina nastoletniego Neda żyje w skrajnej biedzie. Sytuacja materialna sprawia, że matka nie gardzi nawet prostytucją, aby nakarmić dzieci. Kiedy jego ojciec umiera w więzieniu, do którego trafił za ukradzioną przez syna krowę, chłopaka przepełnia poczucie winy. Niebawem matka wysyła go ze swoim nowym znajomym, Harrym Mocem, by wyprowadził bydło. Szybko wychodzi na jaw, że Ned został sprzedany przez rodzicielkę gangsterowi, aby ten pomagał Harry'emu oszukiwać podróżników, rabować i zabijać. Tak rozpoczyna się podróż w dorosłość słynnego rozbójnika Neda Kelly'ego.

Dostępny na: Disney+



„Nieobliczalny”



Tego ranka Rachel jest już spóźniona do pracy, a przedzieranie się przez zakorkowane miasto to prawdziwa walka z czasem. Wszyscy kierowcy wokół są sfrustrowani i wzburzeni, ale jeden z nich jest tykającą bombą. Przepełniony gniewem i nienawiścią do świata, kipiący rządzą wymierzenia sprawiedliwości za wszystkie swoje nieszczęścia, tylko czeka na znak od losu. Gdy Rachel zatrąbi na niego na światłach, nieznajomy ruszy za nią w pogoń, gotowy dać jej bolesną lekcję. To co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie z człowiekiem, który nie ma już żadnych hamulców.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Narodziny mistrza”



W 1800 roku Jem Belcher osiągnął miano najmłodszego mistrza świata w boksie, wygrywając walki dzięki swojej szybkości, umiejętnościom i inteligencji. Po wypadku, który mógł na zawsze zakończyć jego karierę, rozpoczyna długą, wyczerpującą drogę do zdrowia, która w końcu doprowadza go do walki na śmierć i życie.

Dostępny na: Prime Video, Canal+, Player



„Strefa wroga”



Jednostka sił specjalnych armii amerykańskiej wpada w zasadzkę podczas misji odzyskania zasobów wywiadowczych, a jedyną nadzieją dla nich jest zdalny operator dronów Sił Powietrznych, który pomaga im w brutalnej 48-godzinnej walce o przetrwanie.

Dostępny na: Prime Video, TVP VOD, Player



„Norymberga”



Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

Dostępny na: Prime Video, TVP VOD, Player



„Unabomber”



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.

Dostępny na: Netflix Czytaj też:

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