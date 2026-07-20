Nie tylko „Nocny agent”. Te  5 thrillerów akcji jest jeszcze lepszych

Krótkie sezony, szybkie tempo i globalne spiski. „Nocny agent” od trzech sezonów utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych thrillerów akcji na Netfliksie, a czwarta odsłona ma zakończyć historię Petera Sutherlanda.

Seriale jak „Nocny agent”, które robią furorę

W pierwszym sezonie „Nocny agent” luźno zaadaptował powieść Matthew Quirka o tym samym tytule. Jednak w drugim serial przyjął oryginalną fabułę i, co zaskakujące, udało mu się poprawić. Wielu widzów wciąż jednak kręci nosem, zarzucając produkcji m.in. to, że jest daleka od realizmu. Warto przypomnieć, że choć serial Shawna Ryana zdobył rzeszę wiernych fanów, nie jest jedyną produkcją, która potrafi trzymać widzów w napięciu. Jeśli szukacie jeszcze mocniejszych emocji, te tytuły mogą okazać się nawet lepszym wyborem.

5 thrillerów akcji lepszych niż „Nocny agent”

„Jack Ryan”. Szpiegowski rozmach na światową skalę



Choć „Nocny agent” skutecznie wciąga w świat politycznych intryg, wielu widzów zarzuca mu brak realizmu. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku serialu „Jack Ryan” Toma Clancy'ego. Produkcja Prime Video stawia na znacznie większy rozmach, pokazując operacje wywiadowcze prowadzone na wielu kontynentach oraz kulisy wojskowych misji i działań służb specjalnych.

Twórcy poświęcają także więcej uwagi przeciwnikom głównego bohatera, dzięki czemu konflikt zyskuje większą głębię, a całość staje się bardziej wiarygodna i angażująca.



„Banshee”. Brutalny thriller, który zasługuje na odkrycie



Mimo świetnych recenzji „Banshee” wciąż pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych thrillerów akcji ostatnich lat. Popularność serialu wzrosła dopiero wtedy, gdy Antony Starr zdobył światową rozpoznawalność jako Homelander w „The Boys”.

To jednak przede wszystkim bezkompromisowa akcja i znakomicie napisani antagoniści sprawiają, że produkcja wyróżnia się na tle konkurencji. Przez cztery sezony widzowie otrzymują wyjątkowo intensywne sceny walk i brutalne starcia, które budują niepowtarzalny klimat serialu.



„Dzień Szakala”. Nowoczesna odsłona klasycznej historii



Powieść Fredericka Forsytha była ekranizowana już kilkukrotnie, jednak twórcy serialowej wersji „Dnia Szakala” postanowili pójść własną drogą. Zamiast wiernie odtwarzać fabułę, przenieśli historię do współczesnych realiów i osadzili ją w kontekście aktualnych wydarzeń.

To właśnie dzięki temu serial zyskał własną tożsamość. Zamiast wyjaśniać motywacje głównego bohatera, twórcy koncentrują się na precyzyjnie zaplanowanych akcjach zabójcy. Duża w tym zasługa Eddiego Redmayne'a, który stworzył niezwykle hipnotyzującą kreację tytułowego Szakala.



„Bodyguard”. Thriller, który nie zwalnia ani na moment



Już pierwsza scena „Bodyguard” pokazuje, dlaczego serial zdobył tak ogromne uznanie. Napięcie budowane podczas negocjacji w pociągu od pierwszych minut nie pozwala oderwać wzroku od ekranu.

W zaledwie sześciu odcinkach twórcy stworzyli historię pełną zwrotów akcji. Główny bohater, David Budd, grany przez Richarda Maddena, nie jest typowym agentem. Zmaga się z zespołem stresu pourazowego i narastającą nieufnością wobec polityków, których ma chronić. To właśnie jego wewnętrzne konflikty sprawiają, że serial pozostaje nieprzewidywalny do samego końca.



„Reacher”. Charyzmatyczny bohater, który kradnie całe widowisko



Od początku wielu widzów porównywało „Nocnego agenta” do „Reachera”. Oba seriale opowiadają o samotnych bohaterach uwikłanych w niebezpieczne spiski o międzynarodowym zasięgu.

Różnicę robi jednak główny bohater. Jack Reacher wyróżnia się charakterem, nietypowym sposobem działania i niemal nadludzkimi umiejętnościami. W połączeniu z charyzmatyczną rolą Alana Ritchsona sprawia to, że serial Prime Video od lat utrzymuje się w gronie najpopularniejszych thrillerów akcji i dla wielu widzów pozostaje wzorem współczesnej rozrywki w tym gatunku. Czytaj też:

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