10 thrillerów na HBO Max na weekend. Te filmy i seriale wciągają bez reszty

Weekend to dobry moment, by nadrobić filmowe zaległości, ale perspektywa rozpoczynania kolejnego serialu liczącego kilka sezonów potrafi skutecznie zniechęcić.

Na platformie HBO Max nie brakuje jednak thrillerów, które można zamknąć w jednym wieczorze albo poświęcić na nie cały weekend. Wśród propozycji są zarówno pełnometrażowe filmy, jak i krótkie miniseriale z zamkniętymi historiami.

10 thrillerów na HBO Max do obejrzenia w weekend

„Batman”. Mroczne śledztwo w Gotham



„Batman” w reżyserii Matta Reevesa to propozycja dla widzów, którzy lubią thrillery utrzymane w klimacie policyjnego kryminału noir. Robert Pattinson wciela się w Bruce’a Wayne’a, który jako Batman prowadzi śledztwo w sprawie serii brutalnych zbrodni.

Film zamiast typowego kina superbohaterskiego stawia na zagadkę kryminalną, mroczną atmosferę i detektywistyczną historię rozgrywającą się na ulicach Gotham.



„Caddo Lake”. Tajemnicze zaginięcie



„Caddo Lake” rozpoczyna się od zaginięcia dziecka w niewielkiej społeczności. Z pozoru prosta sprawa szybko prowadzi do odkrycia mrocznych sekretów skrywanych przez mieszkańców.

Film wykorzystuje tajemniczą atmosferę i stopniowo odsłania kolejne elementy zagadki. To propozycja dla osób, które zamiast widowiskowej akcji wolą thriller oparty na niepokoju i tajemnicy.



„Przysięgły nr 2”. Moralny dylemat



Clint Eastwood stanął za kamerą thrillera „Przysięgły nr 2”, którego bohater zostaje postawiony przed niezwykle trudnym wyborem moralnym.

Historia koncentruje się na sytuacji, w której decyzja jednej osoby może mieć poważne konsekwencje. Film zamiast stawiać przede wszystkim na akcję, wykorzystuje napięcie wynikające z wewnętrznego konfliktu bohatera.



„Nikt”. Ojciec z tajemnicą



„Nikt” to znacznie bardziej dynamiczna propozycja. Film łączy kino akcji z elementami thrillera i opowiada o pozornie zwyczajnym ojcu rodziny, którego przeszłość okazuje się zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Kiedy dawne umiejętności bohatera ponownie okazują się potrzebne, spokojne życie szybko zamienia się w serię niebezpiecznych wydarzeń.



„Pełne koło”. Porwanie, które uruchamia lawinę



Wśród krótkich seriali kryminalnych na Max znajduje się „Pełne koło”. Steven Soderbergh rozpoczyna opowieść od nieudanego porwania. Wydarzenie to uruchamia skomplikowaną sieć powiązań między przestępcami a pozornie zwyczajnymi ludźmi.

Claire Danes, Timothy Olyphant i Dennis Quaid prowadzą widzów przez historię pełną rodzinnych sekretów, korupcji i desperackiego śledztwa. Produkcja wyróżnia się dynamicznym tempem, efektownymi zdjęciami oraz licznymi zwrotami akcji.



„Ostre przedmioty”. Śledztwo w rodzinnym mieście



Amy Adams wciela się w Camille Preaker, dziennikarkę, która wraca do rodzinnego miasta, aby zbadać sprawę morderstw dwóch dziewczynek.

Śledztwo szybko okazuje się dla niej również konfrontacją z własną przeszłością, uzależnieniem oraz toksyczną relacją z dominującą matką. „Ostre przedmioty” stopniowo budują atmosferę niepokoju, łącząc kryminalną zagadkę z thrillerem psychologicznym.



„#BringBackAlice”. Tajemniczy powrót



Polski miniserial kryminalny opowiada historię influencerki Alicji Stec, która po roku tajemniczego zaginięcia wraca do domu. Problem w tym, że nie pamięta niczego ze swojego zniknięcia.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w tym samym czasie znika kolejna nastolatka. Pojawiają się podejrzenia, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane.



„Czarnobyl”. Katastrofa, której konsekwencje wciąż trwają



„Czarnobyl” przedstawia katastrofę elektrowni jądrowej z 1986 roku oraz dramatyczną walkę z jej następstwami. Miniserial nie koncentruje się wyłącznie na samej tragedii. Pokazuje również mechanizmy kłamstwa, dezinformacji i politycznej odpowiedzialności.

Produkcja została nagrodzona między innymi Emmy i Złotymi Globami. Mimo historycznych uproszczeń pozostaje jednym z najbardziej przejmujących seriali poświęconych katastrofie.



„To wiem na pewno”. Mark Ruffalo w podwójnej roli



Mark Ruffalo wciela się w bliźniaków Dominicka i Thomasa Birdseyów. Kiedy Thomas, cierpiący na schizofrenię, dokonuje dramatycznego aktu samookaleczenia, jego brat próbuje zrobić wszystko, by mu pomóc.

To psychologiczny dramat poświęcony więzom rodzinnym, chorobie psychicznej i próbie rozliczenia się z przeszłością. Nie jest to łatwy seans, ale historia pozostaje mocno skoncentrowana na bohaterach i ich relacji.



„Outsider”. Stephen King spotyka kryminał



„Outsider”, będący ekranizacją powieści Stephena Kinga, rozpoczyna się jak klasyczna historia kryminalna. Dochodzi do brutalnego zabójstwa chłopca, a dowody wskazują na konkretnego sprawcę.

Problem w tym, że kolejne ustalenia zaczynają wzajemnie sobie przeczyć. Śledztwo stopniowo kieruje bohaterów w stronę zjawisk nadprzyrodzonych. Serial łączy kryminał, horror i thriller psychologiczny, budując gęstą atmosferę niepokoju. Czytaj też:

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