Netflix pokazał ranking hitów 2026 roku. Te filmy oglądali wszyscy

Pierwsza połowa 2026 roku przyniosła Netflixowi kilka wyjątkowo dużych filmowych hitów. Wśród najchętniej oglądanych produkcji znalazły się zarówno pełne akcji thrillery i kryminały, jak i romanse oraz animacje. Jeden z filmów przekroczył nawet 146 milionów wyświetleń. Sprawdzamy, które tytuły znalazły się na szczycie zestawienia.

Netflix podsumował filmowe hity 2026 roku

Według raportu Netflixa „Co oglądaliśmy” widzowie w pierwszej połowie 2026 roku najczęściej wybierali filmy akcji, gangsterskie historie, komedie romantyczne i animowane przygody. W zestawieniu znalazła się także jedna produkcja z 2025 roku.

Skala zainteresowania filmami jest ogromna. W pierwszych sześciu miesiącach roku użytkownicy Netflixa spędzili na oglądaniu treści w serwisie łącznie 97 miliardów godzin. Wśród najpopularniejszych filmów znalazły się produkcje, które przyciągnęły dziesiątki, a w kilku przypadkach ponad sto milionów widzów.

10 najchętniej oglądanych filmów 2026 roku na Netflix

„Biurowy romans” – 58,4 mln wyświetleń



Na dziesiątym miejscu zestawienia znalazła się komedia romantyczna „Biurowy romans”. Jennifer Lopez wciela się w Jackie Cruz, perfekcjonistyczną prezes linii lotniczych, która zatrudnia ambitnego prawnika Daniela Blanchflowera. W tej roli wystąpił Brett Goldstein, będący również współautorem scenariusza.

Oboje są pracoholikami i próbują ignorować wyraźną chemię, która pojawia się między nimi. Ich relacja szybko jednak wymyka się spod kontroli, a romans podczas pobytu na wyspie przynosi konsekwencje.

W obsadzie znaleźli się również Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale i Bradley Whitford. Lopez ponownie spotkała się także z Edwardem Jamesem Olmosem, który ponownie wcielił się w jej ekranowego ojca. Film zanotował 58,4 miliona wyświetleń.



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny” – 63,9 mln wyświetleń



Na kolejnym miejscu znalazła się kontynuacja historii gangsterów z Birmingham. „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” powrócił do świata znanego z sześciosezonowego serialu, tym razem w formie filmu.

Cillian Murphy ponownie zagrał Tommy’ego Shelby'ego. Jego skonfliktowany syn Duke, grany przez Barry'ego Keoghana, zostaje nowym przywódcą Peaky Blinders i wikła się w nazistowski spisek. Tommy przerywa dobrowolne wygnanie, a rodzina Shelbych musi zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii.

W filmie pojawiają się również Rebecca Ferguson, Tim Roth i Stephen Graham. Produkcja osiągnęła 63,9 miliona wyświetleń.



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”



Trzecie miejsce od końca zajmuje dokument kryminalny „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”. Jego punktem wyjścia jest tragiczne zdarzenie w Strongsville w stanie Ohio.

Samochód, którym podróżowało troje młodych ludzi, uderzył w ceglany budynek z prędkością 160 kilometrów na godzinę. Dwie osoby zginęły na miejscu. Za kierownicą siedziała wówczas 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka Doma i jego przyjaciela Daviona.

Początkowo wszystko wyglądało na tragiczny wypadek. Z czasem śledczy zaczęli jednak analizować dowody, które zmieniły obraz wydarzeń. Dokument przygląda się również burzliwej relacji, która znalazła się w centrum sprawy, oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się fatalny błąd, a zaczyna celowe działanie. Produkcja zgromadziła 65,2 miliona wyświetleń.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” – 77,7 mln wyświetleń



Na siódmym miejscu znalazł się romantyczny film „Ludzie, których spotykamy na wakacjach”, będący adaptacją powieści Emily Henry.

Emily Bader i Tom Blyth wcielają się w Poppy i Alexa, przyjaciół, którzy od dziesięciu lat utrzymują tradycję wspólnych letnich podróży. Ich relacja zaczyna się jednak zmieniać, gdy pojawia się pytanie, czy wieloletnia przyjaźń może przerodzić się w coś więcej.

W produkcji występują także Sarah Catherine Hook, Jameela Jamil, Lucien Laviscount i Lukas Gage. Film zgromadził 77,7 miliona wyświetleń.



„Morderczy żywioł” – 100 mln wyświetleń



Pierwszą produkcją w zestawieniu, która przekroczyła barierę stu milionów wyświetleń, jest „Morderczy żywioł”.

Historia rozpoczyna się wraz z nadejściem huraganu kategorii 5. Nadmorskie miasteczko zostaje zniszczone, a jego mieszkańcy zostają odcięci od możliwości otrzymania pomocy. Wśród bohaterów znajdują się postacie grane przez Phoebe Dynevor, Djimona Hounsou i Whitney Peak.

Katastrofa okazuje się jednak dopiero początkiem problemów. Wzburzone wody zamieszkują bowiem bezwzględne i żarłoczne rekiny. Film wyprodukowany przez Adama McKaya i Kevina Messicka, znanych z „Don't Look Up”, osiągnął 100 milionów wyświetleń.



„Alfa” – 129 mln wyświetleń



Jeszcze większą popularnością cieszył się thriller „Alfa” z Charlize Theron w roli głównej.

Aktorka wciela się w Sashę, kobietę pogrążoną w żałobie, która wyjeżdża do Australii w poszukiwaniu ukojenia. Na pustkowiu spotyka Bena, granego przez Tarona Egertona. Mężczyzna okazuje się bezwzględnym psychopatą i rozpoczyna z Sashą śmiertelną grę.

Daje jej przewagę: kobieta musi uciec jak najdalej, zanim ucichnie jego energetyczna muzyka. Film, w którym role ofiary i łowcy nieustannie się zmieniają, zanotował 129 milionów wyświetleń.



„K-popowe łowczynie demonów” – 130,4 mln wyświetleń



Animowana muzyczna produkcja „K-popowe łowczynie demonów” znalazła się w ścisłej czołówce najpopularniejszych filmów roku.

Historia koncentruje się na żeńskiej grupie k-popowej HUNTR/X, której członkinie wykorzystują popularność i oddanie fanów do walki z demonami. W skład zespołu wchodzą choreografka Mira, raperka Zoey oraz wokalistka Rumi.

Ich przeciwnikami są Saja Boys, konkurencyjny boysband złożony z demonów. Rywalizacja odbywa się nie tylko na polu walki, ale również w świecie muzyki. Za reżyserię odpowiadają Maggie Kang i Chris Appelhans, a film wyróżnia się ścieżką dźwiękową opartą na muzyce k-popowej.

Produkcja zgromadziła 130,4 miliona wyświetleń.



„W cudzej skórze” – 130,8 mln wyświetleń



Jeszcze wyżej znalazła się animowana familijna przygoda „W cudzej skórze”.

Jej bohaterami są Ollie, niewielkie leśne stworzenie, któremu głosu użyczył Michael B. Jordan, oraz królewski ptak Ivy, grany głosowo przez Juno Temple. Przypadkowe zetknięcie z magicznym strąkiem sprawia, że bohaterowie zamieniają się gatunkami.

Problem polega na tym, że Ollie i Ivy są zaprzysięgłymi wrogami. Teraz muszą jednak nauczyć się funkcjonować w cudzych ciałach i wspólnie wyruszyć w podróż, której celem jest uratowanie zamieszkiwanej przez nich dzikiej przyrody.



„Łup” – 136,1 mln wyświetleń



Na drugim miejscu znalazł się kryminał „Łup”, w którym główne role zagrali Matt Damon i Ben Affleck.

Aktorzy wcielają się w liderów Taktycznego Zespołu Narkotykowego z Miami. Podczas jednej z akcji bohaterowie odnajdują 24 miliony dolarów ukryte w kryjówce. Zgodnie z prawem muszą pozostać na miejscu i pilnować przejętych pieniędzy.

Sytuacja komplikuje się, gdy kolejne osoby zaczynają dowiadywać się o ogromnym łupie. Bohaterowie muszą nie tylko przetrwać noc, lecz także poradzić sobie ze sobą nawzajem.

W obsadzie znaleźli się również Kyle Chandler, Steven Yeun i Teyana Taylor. Film zgromadził 136,1 miliona wyświetleń.



„Maszyna do zabijania” – 146,9 mln wyświetleń



Najpopularniejszym filmem zestawienia okazała się „Maszyna do zabijania”. Produkcja z Alanem Ritchsonem w roli głównej zgromadziła aż 146,9 miliona wyświetleń.

Ritchson wciela się w sapera, który bierze udział w wymagającym procesie rekrutacyjnym do US Army Rangers. Mężczyzna próbuje zrealizować cel, który wiele lat wcześniej dzielił z bratem.

Podczas ostatniego etapu bezwzględnego programu szkoleniowego kandydaci muszą nie tylko sprostać wymagającym zadaniom. Ich przeciwnikiem staje się ogromna i tajemnicza maszyna do zabijania.

W filmie występują również Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney i Esai Morales. Produkcja okazała się największym filmowym hitem Netflixa w zestawieniu za pierwszą połowę 2026 roku. Jej kontynuacja jest już w drodze. Czytaj też:

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