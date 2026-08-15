15 seriali postapokaliptycznych, od których trudno się oderwać

Wizje końca świata od lat fascynują twórców i widzów. Wojna nuklearna, śmiercionośny wirus, inwazja obcych czy apokalipsa zombie to tylko niektóre scenariusze, wokół których powstały jedne z najbardziej wciągających seriali ostatnich lat. Choć katastrofa często stanowi punkt wyjścia dla fabuły, to właśnie losy bohaterów, ich wybory i walka o przetrwanie sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Zebraliśmy 15 najlepszych seriali apokaliptycznych, które oferują nie tylko napięcie i widowiskową akcję, ale także zapadające w pamięć historie i bohaterów. Jeżeli lubisz taki klimat, wszystkie z nich znajdziesz na platformach streamingowych, dostępnych w Polsce.

15 najlepszych seriali postapokaliptycznych, które trzeba obejrzeć

„The 100” (Prime Video)



Nuklearna wojna niszczy cywilizację. Jedynymi ocalałymi ludźmi są mieszkańcy dwunastu stacji kosmicznych na orbicie Ziemi, które po połączeniu tworzą „Arkę”. Panują tam surowe zasady: za każde przestępstwo, bez względu na jego rodzaj, jest kara śmierci, chyba że sprawca jest poniżej 18 roku życia. Po wielu latach zaczyna brakować zasobów na „Arce”, więc zdesperowani mieszkańcy decydują się wysłać na Ziemię grupę nieletnich przestępców w celu kolonizacji. Nastolatkowie muszą połączyć siły, aby przetrwać na planecie, która skrywa przerażające sekrety...



„Paradise” (Disney+)



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„The Walking Dead: The Ones Who Live” (Canal+)



Miniserial skupia się na historii miłosnej Ricka i Michonne oraz ich walce o powrót do domu w świecie zdominowanym przez zombie.



„Kingdom” (Netflix)



W trawionym zepsuciem i przymierającym głodem królestwie tajemnicza zaraza zmienia ludzi w potwory. Niesłusznie uznany za zdrajcę książę koronny postanawia uratować swoich poddanych i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby stawić czoła siłom zła.



„Wrogie niebo” (Netflix)



Po ataku obcych na Ziemię, świat pogrąża się w całkowitym chaosie. Po sześciu miesiącach od pierwszej inwazji, garstka ocalałych jednoczy się i zbiera siły do walki z wrogiem. Każdy dzień jest dla nich próbą przetrwania. Muszą ochronić tych, którzy przetrwali, nie przerywając walki z kosmicznym okupantem.



„Problem trzech ciał” (Netflix)



Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.



„The Walking Dead” (Netflix, HBO Max, Disney+)



Serial opowiada o czasie następującym po pandemicznej apokalipsie, po której świat opanowały zombie. Szeryf Rick Grimes (Andrew Lincoln) podróżuje wraz z rodziną i z garstką ocalałych, w bezustannym poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ciągła presja oraz codzienne zmagania się z zagrożeniem i śmiercią zbierają krwawe żniwo, popychając wielu ku otchłani najgłębszego ludzkiego okrucieństwa. W trakcie walki o przeżycie swojej rodziny, Rick odkrywa, że wszechogarniający strach ocalałych może być dużo bardziej niebezpieczny, niż przemierzające świat zombie.



„Łasuch” (Netflix)



Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku - dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Nie wiedząc, czy hybrydy są rezultatem, czy też może przyczyną siejącego spustoszenie wirusa, wielu ludzi reaguje na nie strachem i przemocą. Gus (Christian Convery) - pół chłopiec, pół jeleń - przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca o imieniu Jepperd (Nonso Anozie). Wspólnie wyruszają w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa "dom". Na swojej drodze spotykają nieoczekiwanych sojuszników i wrogów, a Gus szybko odkrywa, że bujny, niebezpieczny świat poza granicami lasu jest o wiele bardziej skomplikowany, niż kiedykolwiek przypuszczał.



„The Last of Us”



Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.



„Fallout” (Prime Video)



Serial oparty na jednej z najlepszych gier wideo wszech czasów. Opowiada o doli i niedoli w świecie, w którym niemal nic już nie zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów nazywanych kryptami są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.



„Battlestar Galactica” (Prime Video)



Minęło 40 lat odkąd 12 ludzkich kolonii słyszało po raz ostatni o swoich "dzieciach" Cylonach, inteligentnych maszynach, które wyzwoliły się i wypowiedziały wojnę swoim panom i stwórcom - ludziom, a następnie zniknęli. W nagłym niszczycielskim ataku Cyloni powrócili i zniszczyli ludzkie kolonie. Zwycięstwo ułatwiło im to, iż część z nich wygląda już jak ludzie. Atak zmusił Komandora Williama Adamę do przywrócenia do gotowości bojowej jego statek wojenny-muzeum, Battlestar Galactica i wraz z pilotami myśliwców stacjonujących na Battlestar rozpocząć walkę z najeźdźcą. Niestety walka z agresorem jest trudna i Komandor Adama zmuszony jest prowadzić niewielką flotę ocalałych ludzi w samotną wędrówkę w poszukiwaniu trzynastej kolonii - planety zwanej Ziemią.



„Stacja Jedenasta” (HBO Max)



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Silos” (Apple TV)



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.



„Pozostawieni” (HBO Max)



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„12 Małp” (Prime Video, SkyShowtime)



Dwadzieścia siedem lat po tym, jak wirus wymazał prawie całą ludzkość, naukowcy postanawiają wysłać mężczyznę (Jamesa Cole'a) do 2015 roku, by powstrzymał plagę przed jej wybuchnięciem. Jedyną szansą Cole'a jest wirusolog (dr Cassandra Railly), która zna niebezpieczne źródło wybuchu wirusa. Czytaj też:

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