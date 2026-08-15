Nie tylko „Ojciec chrzestny”. 8 filmów, które zachwycą każdego fana mafijnych historii

Choć nic nie dorównuje wpływowi „Ojca chrzestnego”, istnieją niemal idealne kontynuacje dla tych, którzy go pokochali. Arcydzieło Francisa Forda Coppoli z 1972 roku zrewolucjonizowało gatunek gangsterski, łącząc zorganizowaną przestępczość z szekspirowskim dramatem rodzinnym.

Nie tylko Corleone. Wybitne filmy o mafii

Zamiast skupiać się wyłącznie na przemocy i przestępczych przedsięwzięciach, film zgłębiał lojalność, władzę, dziedzictwo i osobisty koszt ambicji, ukazując historię rodziny Corleone. Jego kontynuacja, „Ojciec chrzestny II” zdobyła równie duże uznanie, umacniając pozycję serii jako jednego z największych osiągnięć kinematografii.

„Ojciec chrzestny” jest tak genialny, ponieważ działa na wielu poziomach. To film kryminalny, saga rodzinna, studium postaci i analiza amerykańskich struktur władzy – wszystko naraz. Gra aktorska Marlona Brando, Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta Duvalla jest porywająca, a muzyka Nino Roty i mroczne zdjęcia Gordona Willisa stworzyły przejmującą, operową atmosferę, którą niezliczeni filmowcy próbowali naśladować.

Na szczęście kilka innych filmów oddaje przynajmniej część tego, co czyni „Ojca chrzestnego” tak wyjątkowym. Wiele z nich ukazuje przestępczość zorganizowaną przez podobny pryzmat lub skupia się na podobnych dynastiach rodzinnych i zdradach. Kilka z nich ma nawet wspólną obsadę lub inspiracje twórcze. Chociaż żaden z nich nie może w pełni zastąpić „Ojca chrzestnego”, te filmy są do niego niezwykle zbliżone.

8 filmów, które warto obejrzeć, jeśli kochasz „Ojca chrzestnego”

„Infiltracja”



Martin Scorsese pokazuje przestępczość zorganizowaną z zupełnie innej perspektywy, ale podobnie jak Coppola koncentruje się na lojalności, władzy i przetrwaniu. „Infiltracja” opowiada o dwóch mężczyznach znajdujących się po przeciwnych stronach konfliktu. Billy Costigan i Colin Sullivan próbują odnaleźć swoje miejsce w rywalizujących organizacjach, a ich przyszłość zależy od tego, komu rzeczywiście mogą zaufać.

Frank Costello, grany przez Jacka Nicholsona, jest kolejnym charyzmatycznym bossem mafii, którego obecność natychmiast zmienia atmosferę każdej sceny. Zdrady, zmieniające się sojusze i walka o pozycję sprawiają, że fani Corleone mogą odnaleźć tu znajome motywy.



„Amerykański gangster”



Ridley Scott przedstawia zorganizowaną przestępczość jako dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, którego fundamentem jest rodzina i zaufanie. Frank Lucas, w którego wciela się Denzel Washington, buduje heroinowe imperium przy pomocy swoich krewnych.

Lucas przypomina Michaela Corleone pod względem charakteru. Jest inteligentny, opanowany i wyrachowany, a swoją pozycję buduje bez niepotrzebnego epatowania siłą. Film pokazuje również związki świata przestępczego z legalnymi instytucjami. Dla widzów, których w „Ojcu chrzestnym” fascynowała hierarchia i mechanizmy działania mafijnego imperium, będzie to szczególnie interesująca propozycja.



„Chłopcy z ferajny”



Jeżeli „Ojciec chrzestny” pokazuje mafię jako wielką rodzinną dynastię, „Chłopcy z ferajny” pozwalają spojrzeć na ten świat z perspektywy ludzi znajdujących się znacznie niżej w hierarchii. Martin Scorsese śledzi losy Henry’ego Hilla i jego życia w rodzinie przestępczej Lucchese.

Oba filmy opowiadają o lojalności, rodzinnych zobowiązaniach i uwodzicielskiej sile władzy. Różne są jednak konsekwencje wejścia do tego świata. Michael Corleone staje się coraz bardziej samotny wraz ze zdobywaniem pozycji, natomiast Henry Hill pogrąża się w paranoi.

W „Chłopcach z ferajny” pojawia się także Robert De Niro, który wcześniej zagrał młodego Vito Corleone w „Ojcu chrzestnym II”. Joe Pesci jako wybuchowy Tommy Vito stworzył natomiast jedną z najbardziej charakterystycznych postaci gangsterskiego kina.



„Życie Carlita”



Al Pacino wraca do świata przestępczego w filmie Briana De Palmy „Życie Carlita”. Aktor znany z roli Michaela Corleone wciela się w Carlito Brigante, byłego barona narkotykowego, który po wyjściu z więzienia próbuje odciąć się od swojej kryminalnej przeszłości.

Carlito i Michael są do siebie podobni. Obaj to inteligentni mężczyźni, których wcześniejsze decyzje mają ogromny wpływ na ich dalsze życie. Różnica jest zasadnicza: Carlito desperacko chce odejść od przestępczego świata, podczas gdy Michael ostatecznie godzi się ze swoją rolą.

Film pokazuje, jak trudno zerwać z systemem i relacjami, które przez lata kształtowały życie bohatera. Każda próba rozpoczęcia od nowa prowadzi Carlita w stronę kolejnych niebezpieczeństw.



„Zły śpi spokojnie”



Akira Kurosawa nie stworzył filmu gangsterskiego, ale w „Źli śpią dobrze” podejmuje wiele tematów, które mogą kojarzyć się z „Ojcem chrzestnym”. Główny bohater, Koichi Nishi, przenika do potężnej korporacji, aby pomścić śmierć ojca i ujawnić korupcję na najwyższych szczeblach.

Podobnie jak Michael Corleone, Nishi zaczyna od osobistej motywacji, lecz szybko zostaje wciągnięty w znacznie większą walkę o władzę. Francis Ford Coppola przyznawał, że twórczość Kurosawy miała wpływ na jego własne kino, a „Zły śpi spokojnie” wskazywał jako inspirację dla sceny weselnej w „Ojcu chrzestnym”.

To propozycja szczególnie dla tych widzów, których w filmie Coppoli interesowało połączenie rodzinnego dramatu, osobistej zemsty i walki o wpływy.



„Kasyno”



Martin Scorsese ponownie zagląda do świata zorganizowanej przestępczości, tym razem zabierając widzów do Las Vegas lat 70. „Kasyno” pokazuje, jak mafia za pośrednictwem swoich ludzi wpływała na funkcjonowanie miejskich kasyn.

Robert De Niro wciela się w Sama „Ace’a” Rothsteina, specjalistę od hazardu, którego chicagowska mafia wysyła do Las Vegas, by nadzorował hotel. Podobnie jak w przypadku Michaela Corleone, skrupulatnie budowane imperium zaczyna rozpadać się pod wpływem osobistych relacji.

Film łączy świat biznesu z brutalnymi metodami przestępczymi i pokazuje mechanizmy władzy, które z pewnością będą znajome fanom „Ojca chrzestnego”.



„Dawno temu w Ameryce”



„Dawno temu w Ameryce” Sergia Leone to jedna z produkcji najbardziej zbliżonych do „Ojca chrzestnego” pod względem rozmachu i ambicji. Historia rozciąga się na kilka dekad i opowiada o Davidzie „Noodlesie” Aaronsonie oraz jego przyjaciołach, którzy wspólnie wspinają się po szczeblach nowojorskiego półświatka.

Robert De Niro ponownie wciela się w człowieka prześladowanego przez własną przeszłość. Tym razem jako Noodles tworzy postać, której życie naznaczone jest konsekwencjami dawnych decyzji.

Leone, podobnie jak Coppola, traktuje historię przestępczą jako punkt wyjścia do opowieści o znacznie większych sprawach. Pamięć, żal i upływ czasu nadają filmowi melancholijny charakter, dzięki któremu wyróżnia się on na tle typowych produkcji gangsterskich.



„Irlandczyk”



„Irlandczyk” Martina Scorsese można potraktować jako późniejszą, znacznie bardziej refleksyjną opowieść o tym, co zostaje po latach spędzonych w świecie przestępczym. Film oparty na życiu Franka Sheerana skupia się na starzeniu, lojalności i żalu, pokazując zorganizowaną przestępczość na przestrzeni kilku dekad.

Już obsada jest spotkaniem kilku dekad historii kina kryminalnego. Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci tworzą trio, którego nie sposób przeoczyć. Pacino jako Jimmy Hoffa stanowi szczególnie interesujący kontrast dla Michaela Corleone.

„Irlandczyk” nie skupia się jednak wyłącznie na budowaniu przestępczego imperium. Znacznie ważniejsze okazują się konsekwencje życia podporządkowanego wpływowym ludziom. To właśnie refleksja nad ceną władzy, lojalności i dokonanych wyborów sprawia, że film może być dla fanów „Ojca chrzestnego” czymś więcej niż kolejną opowieścią o gangsterach. Czytaj też:

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