Szpiegowski serial powraca. CANAL+ podał datę premiery 2. sezonu

Fani brytyjskich thrillerów szpiegowskich mogą szykować się na kolejną porcję napięcia. Nowe odcinki serialu zadebiutują w CANAL+ już 17 sierpnia.

„Niewypowiedziana wojna” z nowym zagrożeniem

W pierwszym sezonie widzowie poznali realia pracy brytyjskiej agencji GCHQ, która tuż przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi musiała zmierzyć się ze skoordynowanym cyberatakiem. Produkcja zyskała uznanie za realistyczne, niemal dokumentalne przedstawienie współczesnego cyberwywiadu.

W centrum wydarzeń znalazła się młoda analityczka Saara Parvin. To właśnie ona jako pierwsza zauważyła, że pozornie opanowana awaria sieci może być jedynie elementem znacznie większej operacji mającej na celu destabilizację kraju. Dzięki jej zaangażowaniu oraz pracy całego zespołu udało się zapobiec katastrofie.

Tym razem wróg jest wewnątrz GCHQ

W drugim sezonie sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Po udaremnieniu ataków na brytyjski system wyborczy analitycy GCHQ muszą zmierzyć się z zagrożeniem, którego nie da się łatwo zlokalizować.

W szeregach agencji ukrywa się szpieg. Zdrajca konsekwentnie sabotuje działania obronne zespołu i utrudnia próby rozpracowania przeciwnika. Wraz z kolejnymi wydarzeniami rośnie nieufność między bohaterami, a presja czasu zmusza ich do podejmowania coraz bardziej ryzykownych decyzji.

W drugim sezonie granica między tym, co słuszne, a tym, co konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa kraju, zaczyna się zacierać.

Kiedy premiera 2. sezonu „Niewypowiedzianej wojny”?

W głównych rolach ponownie pojawią się Hannah Khalique-Brown oraz Simon Pegg. W obsadzie znalazł się także Alex Jennings.

Drugi sezon „Niewypowiedzianej wojny” będzie kontynuował historię rozpoczętą w pierwszej odsłonie, ponownie koncentrując się na pracy brytyjskiego cyberwywiadu oraz zagrożeniach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Premiera drugiego sezonu „Niewypowiedzianej wojny” odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia. Wszystkie nowe odcinki będzie można oglądać w serwisie streamingowym CANAL+.

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