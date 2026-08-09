Najwyżej oceniane seriale true crime na Netflix. 15+ wciągających historii

Prawdziwe zbrodnie od lat fascynują widzów na całym świecie, a Netflix stał się jedną z najważniejszych platform dla fanów gatunku true crime. W ofercie serwisu znajdziesz zarówno głośne historie seryjnych morderców, tajemniczych zaginięć i spektakularnych oszustw, jak i mniej znane sprawy, które potrafią zaskoczyć nieoczekiwanym przebiegiem. Przygotowaliśmy zestawienie tych najwyżej ocenianych z gatunku.

Najbardziej wciągające true crime na Netflix. 15 historii, które szokują do dziś

„Projekt niewinność”



Serial rzuca nowe światło na nieznane osobiste historie związane z ośmioma niesłusznymi wyrokami skazującymi odkrytymi przez organizację non-profit The Innocence Project i inne organizacje należące do grupy The Innocence Network oraz wysiłki tych organizacji prowadzące do ich unieważnienia. Na serial składa się dziewięć odcinków podzielonych na trzy części koncentrujące się na dowodach, świadkach i oskarżeniu. Przedstawione w nim historie ujawniają wady amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz pokazują, że skazanie niewinnej osoby nie tylko niszczy na zawsze jej życie, ale ma też nieodwracalne konsekwencje dla jej rodziny i ofiary przestępstwa, nie wspominając nawet o utracie zaufania do systemu.



„Zaufaj mi: Fałszywy prorok”



Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny prezentuje historię Samuela Batemana - samozwańczego następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), Warrena Jeffsa - opowiedzianą z perspektywy pary, której udało się dostać do jego najbliższego kręgu. Badaczka sekt, Christine Marie, i jej mąż, operator kamery Tolga Katas, przeprowadzają się do Short Creek w stanie Utah, aby wesprzeć pogruchotaną społeczność członków FLDS, która może paść ofiarą nowego "proroka". Gdy małżeństwo odkrywa dowody niebywałych nieprawości, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Widzowie mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały i relacje z pierwszej ręki, a także odkryć manipulacyjne techniki Batemana i poznać kobiety, które zdobyły się na odwagę i przerwały zmowę milczenia.



„W ogień: Utracona córka”



Cathy Terkanian otrzymuje druzgocące wieści - córka, którą oddała do adopcji 35 lat wcześniej, zaginęła i prawdopodobnie nie żyje. Pragnienie odkrycia prawdy skłania Cathy do rozpoczęcia skrupulatnego, dziesięcioletniego dochodzenia przy wsparciu detektywa amatora oraz lokalnych władz, co prowadzi ją w głąb pełnego tajemnic świata zaginionych osób. Jej podróż udokumentował reżyser Ryan White.



„Taśmy winy”



Czasami skazani za morderstwa utrzymują, że ich zeznania zostały wymuszone lub były po prostu fałszywe. Właśnie o takich sprawach opowiada ten serial dokumentalny.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



W roku 2013 ośmioletni Gabriel Fernandez zmarł wskutek długotrwałego okrutnego traktowania przez swoją matkę i jej partnera. W następstwie tej tragedii mieszkańcy hrabstwa Los Angeles zażądali sprawiedliwości i wskazania winnych. Ten sześcioodcinkowy serial dokumentalny nagrodzonego Briana Knappenbergera ("Ani słowa: Bitwa o wolność prasy") opowiada o procesie sprawców oraz pozwala przyjrzeć się działaniu rządowego systemu, który nie zdołał ochronić Gabriela pomimo licznych sygnałów ostrzegawczych i doniesień o powadze sytuacji. Serial "Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza" służy więc zarówno przybliżeniu widzom historii poruszającej sprawy, jak i zwróceniu uwagi na konieczność zrewolucjonizowania mechanizmów służących ochronie dzieci zagrożonych przemocą.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”



W 2008 roku dramatyczny nalot na Yearning for Zion Ranch w Zachodnim Teksasie zwrócił uwagę całego świata. Funkcjonariusze organów ścigania odkryli przerażające dowody wykorzystywania seksualnego, fizycznego i psychicznego, a opieka społeczna zabrała ponad 400 dzieci. Wyreżyserowany przez laureatkę nagród Emmy i Peabody’ego Rachel Dretzin serial "Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo" ujawnia szokujące szczegóły dotyczące tajnej poligamicznej sekty — Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i przedstawia historię jej lidera, samozwańczego proroka Warrena Jeffsa. Czteroczęściowy dokument zawiera niepublikowane wcześniej materiały archiwalne i wstrząsające wyznania odważnych kobiet i mężczyzn, którym udało się uciec. Od małżeństw z nieletnimi i niechcianych ciąż po opresyjny kult Warrena Jeffsa — to historia desperackiej walki z tyranią we współczesnej Ameryce.



„The Confession Killer”



Na początku lat 80. XX w. Henry Lee Lucas przyznał się do popełnienia setek morderstw, co przyniosło zakończenia wielu spraw i dało odpowiedzi pogrążonym w żałobie rodzinom. Choć zabrakło dowodów bezpośrednio łączących Lucasa z miejscami zbrodni, zaskoczył on władze umiejętnością opisania ofiar oraz makabrycznych szczegółów każdego ataku. Dziennikarze i prawnicy zaczęli jednak zwracać uwagę na zaprzeczającą logice chronologię wydarzeń, a testy DNA podważyły prawdziwość złożonych zeznań, o których na tym etapie mówił już cały świat.



„Iwan Groźny z Treblinki”



Prawdziwa historia Iwana Demianiuka, Amerykanina pochodzenia ukraińskiego, emerytowanego pracownika firmy motoryzacyjnej, który wraz z rodziną wiedzie spokojne życie na przedmieściach Cleveland w stanie Ohio w latach 80. XX wieku. Kiedy grupa osób ocalałych z Holocaustu rozpoznaje Demianiuka na zdjęciu jako "Iwana Groźnego" - słynącego z okrucieństwa strażnika z nazistowskiego obozu śmierci, w którym podczas II wojny światowej torturowano i zabito prawie milion żydowskich więźniów - po jego amerykańskim śnie zostaje tylko wspomnienie. Demianiuk zostaje poddany ekstradycji do Izraela, by stanąć przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości. Cały Izrael śledzi relacje medialne z głośnego procesu toczącego się w Jerozolimie; opinia publiczna jest zarazem wstrząśnięta i zafascynowana "procesem stulecia". Sprawa, która ujawnia sekrety skryte w mrocznych zakamarkach pamięci, zamienia się w wyścig z czasem - zarówno dla oskarżonego, jak i jego domniemanych ofiar.



„Evil Genius”



Ten serial opowiada o tym, jak dobrze funkcjonują złe rzeczy; o tym, jak działają mechanizmy i procesy stojące za wszystkim, co niezgodne z prawem. To swego rodzaju program dokumentalny o świecie czarnego rynku, przemytu, narkotyków, gangów i innych przestępstw i zbrodni. Zobaczymy w nim relacje z procesów, wywiady, materiały archiwalne i grafiki. Poznamy innowacyjne rozwiązania opracowane przez bandytów, takie jak wtapianie kokainy we włókno szklane samolotu, wymyślone przez Pablo Escobara, domowej roboty łodzie podwodne do szmuglowania marihuany, przemycanie kokainy w postaci implantów piersi (znajdujących się w kobiecie) oraz katapulty przerzucające narkotyki przez meksykańską granicę.



„Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę”



Miniserial dokumentalny Netflix "Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę" opowiada nieprawdopodobną, ale prawdziwą historię tego, jak jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Ameryki został doprowadzony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Latem 1985 roku Los Angeles nawiedziła rekordowa fala upałów. Towarzyszyła jej seria morderstw i napaści seksualnych, które z początku wydawały się niepowiązane. Ofiarami byli mężczyźni, kobiety i dzieci w wieku od sześciu do 82 lat. Pochodzili z różnych dzielnic, z różnych środowisk rasowych i poziomów społeczno-ekonomicznych. Nigdy wcześniej w historii kryminalistyki jeden morderca nie był odpowiedzialny za tak przerażający zestaw zbrodni. Młody detektyw Gil Carrillo z wydziału szeryfa hrabstwa Los Angeles i legendarny śledczy z wydziału zabójstw Frank Salerno ścigali się z czasem, by powstrzymać tego nocnego potwora. Gdy niestrudzenie pracowali nad rozwiązaniem sprawy, media deptały im po piętach, a całą Kalifornię ogarnęła panika.



Michael Peterson w dokumencie „Schody”



To trzymająca w napięciu historia z życia autora kryminałów, Michaela Petersona, którego oskarżono o zabójstwo żony, Kathleen, po tym jak znaleziono ją martwą u dołu schodów w ich domu. Następstwem oskarżenia była 16-letnia batalia sądowa. Nowe odcinki tej niecodziennej relacji zostaną udostępnione jednocześnie z pierwotnym serialem.



„The Keepers”



Motywem przewodnim serialu jest historia sympatycznej siostry zakonnej Cathy Cesnik, nauczycielki z jednej ze szkół średnich w Baltimore. Siostra Cathy zaginęła 7 listopada 1969 r., a dwa miesiące później odnaleziono jej ciało. Tajemnicy jej śmierci do tej pory nie udało się wyjaśnić.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”



Gdy do sieci trafia nagranie, na którym tajemnicza postać w ciemnozielonej bluzie z kapturem zabija dwa kotki, społeczność internetowa wpada w szał. Grupa internetowych detektywów-amatorów łączy siły, aby wytropić sprawcę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra w kotka i myszkę, a każde kliknięcie zachęca niezrównoważonego prześladowcę do przesyłania jeszcze straszliwszych nagrań, aż w końcu udostępniony zostaje ostatni film. Tym razem ofiarą jest człowiek. Ta przerażająca, oparta na faktach historia, wyprodukowana przez twórców „W cudzej skórze” i „Silk Road”, ukazuje, jak pochłonięty żądzą sławy morderca łamie naczelną zasadę internetu: ODWAL SIĘ OD KOTÓW.



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”



Niezwykły, przejmujący serial dokumentalny, który pozwala po raz pierwszy zajrzeć w zakamarki umysłu seryjnego mordercy Teda Bundy’ego. Z niepublikowanych dotąd rozmów z "amerykańskim Kubą Rozpruwaczem" wyłania się przerażający obraz człowieka, którego osobowość, wygląd i dobre maniery przeczyły stereotypowemu wizerunkowi groźnego przestępcy. Dzięki tym przymiotom Ted Bundy mógł przez lata swobodnie oddawać się swojemu odrażającemu procederowi. Do 1978 r., gdy został ostatecznie schwytany, ofiarą popełnionych przez niego okrutnych morderstw na tle seksualnym padło ponad 30 kobiet. Podczas procesu Bundy z łatwością podbił serca Amerykanek, co dodatkowo sprawia, że jego czyny nawet dziś, gdy zdaje się nam, że nic nie może nas już zaskoczyć, przyprawiają o dreszcze.



„Król tygrysów”



W podziemnym świecie hodowców wielkich kotów można spotkać przeróżne osobowości. Jednak najbardziej ekscentryczny ze wszystkich ekscentryków jest bez wątpienia Joe Exotic – barwny poligamista z giwerą i piosenkarz country, a także szef zoo w Oklahomie. Charyzmatycznego Joego i innych zadziwiających bohaterów tego dokumentu, wśród których znaleźli się narkomani, oszuści i przywódcy sekt, łączy pasja do wielkich kotów. Podoba im się status społeczny i zainteresowanie, jakim cieszą się dzięki swojej niebezpiecznej menażerii. Jednak gdy Carole Baskin, walcząca o prawa zwierząt właścicielka schroniska dla wielkich kotów, grozi, że położy kres ich hobby, sprawy przybierają mroczny obrót. Narastający konflikt doprowadza do aresztowania Joego w związku z zabójstwem na zlecenie i ujawnia skomplikowaną historię, w której bardziej niebezpieczny od wielkiego kota jest tylko jego właściciel.



„Making a Murderer”



Bezprecedensowy oparty na faktach thriller, którego nagranie zajęło aż 10 lat. Opowiada on historię mężczyzny, który usiłując ujawnić korupcję w lokalnych organach ścigania, zostaje głównym podejrzanym w makabrycznym morderstwie, a ostatecznie zostaje oczyszczony z zarzutów na mocy dowodów z badania DNA. Osadzony na północy Stanów Zjednoczonych serial daje widzowi wgląd w głośną sprawę kryminalną, w której najważniejsza jest reputacja, a nic nie jest tym, na co wygląda. Czytaj też:

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