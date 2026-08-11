Masz dość zwykłych seriali? Oto 11 animacji dla dorosłych, które warto znać. Na Netflix

Filmy animowane dawno przestały być rozrywką zarezerwowaną wyłącznie dla najmłodszych. Twórcy animacji dla dorosłych coraz śmielej sięgają po tematy, których próżno szukać w klasycznych produkcjach familijnych.

Jest miejsce na czarny humor, brutalność, seks, problemy dorastania, kryzysy egzystencjalne, a nawet bardzo specyficzne relacje między ludźmi i antropomorficznymi zwierzętami.

Wśród animowanych seriali dla dorosłych można znaleźć zarówno komedie, jak i produkcje science fiction, fantasy czy historie obyczajowe. Niektóre bawią, inne potrafią zaskoczyć ponurą refleksją. Oto 12 tytułów, które pokazują, jak różnorodny potrafi być współczesny świat animacji.

„Ricky Gervais: Kocie życie”



„Jesteś kotem. Wiesz, jakie to dobre? Być kotem?” To punkt wyjścia dla leniwej, pełnej absurdu komedii o grupie brytyjskich kotów. Bohaterowie są wulgarni, zdziczali i pochodzą z różnych warstw społecznych. Większość czasu spędzają na sianiu zamętu, rozważaniach nad sensem życia oraz walce o przetrwanie w brutalnym świecie ludzi.

Za sześcioodcinkowy serial odpowiada Ricky Gervais, twórca kultowego „The Office". Komik użycza również głosu jednemu z bohaterów, pręgowanemu rudemu kotu o imieniu Gus. Produkcja łączy absurdalny humor z komentarzem społecznym i charakterystycznym dla Gervaisa poczuciem humoru.



„Arcane”



Animacja science fiction oparta na grze „League of Legends” od Riot Games szybko zyskała uznanie dzięki efektownej oprawie i emocjonującej historii. W centrum wydarzeń znajdują się dwie siostry, Jinx, znana wcześniej jako Powder, oraz Vi.

Głosy bohaterkom użyczają Ella Purnell i Hailee Steinfeld. Siostry stają po przeciwnych stronach narastającego konfliktu między bogatym, utopijnym Piltover a uciskanym Zaun. Wraz z eskalacją wojny ich więź zostaje wystawiona na ciężką próbę, a każda z nich podąża zupełnie inną drogą.



„Big Mouth”



Dojrzewanie potrafi być skomplikowane, a „Big Mouth” postanawia potraktować ten temat bez większych zahamowań. Serial opowiada o nastolatkach próbujących odnaleźć się w świecie gwałtownie zmieniających się emocji, relacji i własnego ciała.

Jednym z głównych bohaterów jest Nick, późno dojrzewający uczeń gimnazjum, któremu głosu użycza Nick Kroll. Jego najlepszym przyjacielem jest Andrew, grany przez Johna Mulaneya. Chłopcy i ich koledzy zmagają się również z wyjątkowo nietypowymi „hormonalnymi potworami”.

Wśród głosowych wcieleń znaleźli się między innymi Kroll jako Maury i Rick, Maya Rudolph jako Connie oraz Thandiwe Newton jako Mona. Serial stworzyli Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin i Jennifer Flackett.



„BoJack Horseman”



Świat „BoJacka Horsemana” zamieszkują ludzie i antropomorficzne zwierzęta. Tytułowy bohater, któremu głosu użycza Will Arnett, jest gwiazdą dawnego sitcomu, która utraciła popularność i marzy o wielkim powrocie.

Problem w tym, że największą przeszkodą na drodze BoJacka jest on sam.

W jego otoczeniu znajdują się między innymi bezrobotny współlokator Todd Chavez, grany przez Aarona Paula, przyjaciel Peanutbutter, któremu głosu użycza Paul F. Tompkins, agentka i była partnerka Princess Carolyn, w którą wciela się Amy Sedaris, oraz ghostwriterka Diane Nguyen, grana przez Alison Brie.

Serial liczy sześć sezonów i wykorzystuje animowaną formę do opowiadania historii o świecie show-biznesu i jego mieszkańcach.



„Castlevania: Nocturne”



Spin-off „Castlevanii” przenosi widzów do czasów rewolucji francuskiej. Produkcja, podobnie jak pierwowzór, opiera się na serii gier wideo.

Gdy przedstawiciele klasy chłopskiej występują przeciwko arystokracji, pojawia się kolejne zagrożenie. Potężne wampiry chcą wykorzystać chaos i przejąć władzę nad światem.

Jednym z bohaterów walczących z niebezpieczeństwem jest Richter Belmont, którego głosem przemawia Edward Bluemel. Młody łowca wampirów pochodzi z rodziny od pokoleń zajmującej się walką z tymi stworzeniami. Teraz musi podtrzymać rodzinną tradycję.



„Nie ma jak w rodzinie”



Bill Burr jest współtwórcą, producentem, scenarzystą oraz jedną z gwiazd tego serialu, którego akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku.

Historia koncentruje się na irlandzko-amerykańskiej rodzinie z niższej klasy średniej mieszkającej w fikcyjnym Rustvale w Pensylwanii. Jej głową jest Frank, porywczy weteran grany przez Burra. Mężczyzna marzy o prostym życiu: powrocie z pracy, fotelu, piwie i chwili spokoju.

Problem polega na tym, że rodzinne życie skutecznie uniemożliwia realizację tego planu. Frank musi radzić sobie z żoną Sue, graną przez Laurę Dern, najstarszym synem Kevinem, kolejnym synem Billem oraz niezwykle inteligentną córką Maureen.



„Nawiedzony biznes”



Samotna matka dwójki dzieci próbuje prowadzić hotel Undervale. Problem w tym, że nie jest to zwykły hotel. Budynek jest nawiedzony, a jego mieszkańcy nie należą do świata żywych.

Bohaterka może liczyć na pomoc swojego brata, który sam jest już jednym z duchów. Co więcej, uważa on, że jego widmowi towarzysze mają całkiem dobre pomysły.

W obsadzie głosowej znaleźli się Willa Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides i Jimmie Simpson. Serial został już przedłużony na drugi sezon.



„Miłość, śmierć i roboty”



To antologia, która zgodnie z tytułem koncentruje się na trzech motywach: miłości, śmierci i robotach. Za produkcję odpowiadają reżyser „Deadpoola” Tim Miller oraz producent wykonawczy David Fincher.

Każdy odcinek wyglądaa zupełnie inaczej. Twórcy korzystają z różnorodnych stylów animacji i sięgają po odmienne gatunki. Widzowie znajdą tu między innymi czarną komedię, przerażające stworzenia i niezwykłe wizje rzeczywistości.

Jedną z charakterystycznych cech antologii jest to, że kolejne historie nie są do siebie podobne. Każda z nich oferuje odmienny pomysł, styl i atmosferę.



„Okres godowy”



Miłość, seks i poszukiwanie partnera stają się tematem komedii, której bohaterami są zwierzęta. Niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i inne leśne stworzenia próbują znaleźć uczucia, związki i bliskość, choć ich podejście do tych kwestii bywa zdecydowanie bardziej bezpośrednie.

Serial pochodzi od twórców „Big Mouth”. W obsadzie głosowej znaleźli się między innymi Nick Kroll, June Diane Raphael, Zach Woods i Sabrina Jalees.



„Scott Pilgrim zaskakuje”



Anime powstało na podstawie bestsellerowych powieści graficznych Bryana Lee O'Malleya. Historia została wcześniej zaadaptowana również jako film aktorski „Scott Pilgrim kontra świat” z 2010 roku.

Animowana wersja ponownie przedstawia Scotta Pilgrima, basistę zakochanego w Ramonie Flowers, oraz siedmiu jej byłych partnerów. W rolach głosowych powróciła obsada znana z filmu.

Swoje role powtórzyli między innymi Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Johnny Simmons, Mark Webber, Ellen Wong, Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman i Mae Whitman.



„Stranger Things: Opowieści z '85”



Choć historia „Stranger Things” dobiegła końca, animowana seria pozwala ponownie spotkać bohaterów z Hawkins. Akcja została osadzona zimą 1985 roku, kiedy grupa próbuje wrócić do spokojniejszego życia, spędzając czas na grach D&D i bitwach na śnieżki.

Sielanka nie trwa jednak długo. Pod lodem budzi się coś przerażającego. Nie wiadomo, czy zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony, z głębin laboratorium w Hawkins, czy może z jeszcze innego miejsca.

Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max muszą zmierzyć się z paranormalną tajemnicą i uratować swoje miasto przed kolejnym niebezpieczeństwem. Czytaj też:

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