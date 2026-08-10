Fani „Wiedźmina” się wściekną. Netflix podjął decyzję

Fani „Wiedźmina” będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Finałowy, piąty sezon serialu Netfliksa nie pojawi się w streamingu w 2026 roku, jak wcześniej zakładano. Produkcja została przesunięta na kolejny rok, mimo że zdjęcia do ostatniej odsłony zakończyły się już jakiś czas temu.

„Wiedźmin” znika z planów Netfliksa na 2026 rok. Dlaczego?

Piąty sezon, który ma być finałem serialu, został przełożony na 2027 rok. Dla fanów oznacza to kolejne miesiące oczekiwania na zakończenie historii. Decyzja może być tym bardziej rozczarowująca, że prace zdjęciowe nad ostatnim sezonem zostały zakończone już we wrześniu 2025 roku. Stało się to około miesiąca przed premierą czwartego sezonu produkcji.

Netflix nie podał oficjalnego powodu zmiany terminu premiery. Jak zauważają zachodnie serwisy poświęcone streamingowi, m.in. Redanian Intelligence, na przesunięcie mogły mieć wpływ wymagające prace związane z produkcją tak dużego widowiska.

„Wiedźmin” wymaga m.in. rozbudowanych efektów specjalnych, skomplikowanych scen bitewnych oraz postprodukcji pozwalającej stworzyć na ekranie fantastyczne stworzenia. Wszystko to sprawia, że zakończenie zdjęć nie oznacza jeszcze końca prac nad serialem.

Przesunięcie może mieć również znaczenie z punktu widzenia strategii Netfliksa. Dzięki zmianie terminu platforma zyska na 2027 rok produkcję, która jest już sprawdzoną marką i jednym z jej dużych oryginalnych seriali. Wciąż są to jednak spekulacje.

„Wiedźmin” zmierza do finału

Serial Netfliksa powstał na podstawie opowiadań i powieści Andrzeja Sapkowskiego o Geralcie z Rivii. Historia wiedźmina od lat cieszyła się popularnością zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, a światową rozpoznawalność zapewniły jej również gry stworzone przez studio CD Projekt RED.

Netflix dostrzegł potencjał tkwiący w tej historii i stworzył wysokobudżetową serialową adaptację. Produkcja szybko stała się jednym z największych hitów platformy. W pierwszych sezonach główną rolę Geralta odgrywał Henry Cavill, który był fanem zarówno gier, jak i prozy Sapkowskiego.

Od czwartego sezonu w roli Geralta występuje Liam Hemsworth. Piąta odsłona ma być finałem serialu Netfliksa, jednak na jej premierę widzowie będą musieli poczekać do 2027 roku.

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