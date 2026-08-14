„Ted Lasso” wrócił i od razu pobił rekord Apple TV. Wynik robi wrażenie

Powrót „Teda Lasso” okazał się dla Apple TV prawdziwym sukcesem. Czwarty sezon popularnego serialu w ciągu zaledwie dwóch dni wygenerował 296,6 mln minut oglądania w Stanach Zjednoczonych. Według danych Nielsena to najlepszy wynik premierowy w historii platformy.

„Ted Lasso” z rekordem oglądalności

Czwarty sezon serialu zadebiutował na Apple TV w ubiegłym tygodniu. Według danych Nielsena w dniach 4–5 sierpnia widzowie w USA spędzili na oglądaniu nowych odcinków łącznie 296,6 mln minut.

Taki wynik sprawił, że „Ted Lasso” ustanowił nowy rekord platformy pod względem oglądalności premiery. Czwarty sezon wyprzedził nie tylko wcześniejsze odsłony serialu, ale również takie produkcje jak „Severance” i „Pluribus”.

Nielsen odnotował również bardzo mocny wynik 5 sierpnia. Tego dnia czwarty sezon „Teda Lasso” był najchętniej oglądanym programem w USA, osiągając ponad 200 mln minut oglądania.

Dane dotyczące premiery dobrze prezentują się również po przeliczeniu na szacowaną liczbę wyświetleń. To wskaźnik wykorzystywany przez platformy streamingowe do uwzględniania różnic w długości poszczególnych odcinków.

Premiera czwartego sezonu osiągnęła wynik 7,1 mln wyświetleń. Wartość tę obliczono, dzieląc całkowitą liczbę obejrzanych minut przez czas trwania odcinka, wynoszący 42 minuty.

Ted wraca do Richmond w nowym sezonie serialu

Fabuła czwartego sezonu rozpoczyna się trzy lata po wydarzeniach przedstawionych w trzeciej odsłonie. Ted, grany przez Jasona Sudeikisa, ponownie pojawia się w Richmond. Tym razem czeka na niego zupełnie nowe wyzwanie.

Jak głosi oficjalny opis, bohater podejmuje „największe jak dotąd wyzwanie: trenowanie drugoligowej kobiecej drużyny futbolowej. W trakcie sezonu Ted i drużyna uczą się rzucać, zanim się obejrzą, podejmując ryzyko, o którym nigdy by się nie pomyśleli”.

W czwartej odsłonie ponownie występują Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączyli natomiast Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Grant Feely.

„Ted Lasso” pozostaje jednym z najważniejszych seriali Apple TV

Za produkcję odpowiadają między innymi Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel i Jack Burditt. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Brett Goldstein i Leann Bowen, którzy są także scenarzystami, oraz Bill Lawrence, Jeff Ingold i Liza Katzer.

Serial powstał we współpracy Doozer Productions Lawrence’a, Warner Bros. Television i Universal Television. Produkcja została opracowana przez Jasona Sudeikisa, Billa Lawrence’a, Joe Kelly’ego i Brendana Hunta na podstawie praw własności intelektualnej NBC Sports.

Rekordowy start czwartego sezonu pokazuje, że po trzyletniej przerwie „Ted Lasso” nadal ma wśród widzów ogromną siłę przyciągania. Apple TV może więc odnotować kolejny sukces jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych produkcji.

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